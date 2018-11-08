При лечении гриппа аспирин может вызвать кровотечение





По словам специалистов, у многих с детства имеется привычка пить аспирин при гриппе, обычно такой пример подают родители. Как правило, при этом заболевании пропадает аппетит, и больной человек с высокой температурой принимает аспирин на голодный желудок, чего категорически делать нельзя, поскольку увеличение кислотности может повредить слизистую желудка. Кроме того, некоторые штаммы вируса гриппа могут вызывать внутреннее кровотечение, а аспирин в таком случае усугубляет ситуацию, так как этот препарат ослабляет стенки сосудов.По мнению медиков, в первые три дня болезни при борьбе с жаром лучше вообще не принимать лекарства, специалисты в таком случае рекомендуют потреблять больше воды и тёплого чая с лимоном, малиной, имбирём и облепихой. Температура - это своеобразный защитный механизм организма при борьбе с вредителями, сбивая её, человек ослабляет эту защиту. По мнению медиков, жаропонижающие препараты необходимо принимать, если температура при гриппе поднимается выше 38,5 градусов.