При лечении гриппа аспирин может вызвать кровотечение
Приём аспирина при самолечении гриппа может стать причиной внутреннего кровотечения. Медики не рекомендуют принимать этот препарат во время простудных заболеваний на начальной стадии.
По словам специалистов, у многих с детства имеется привычка пить аспирин при гриппе, обычно такой пример подают родители. Как правило, при этом заболевании пропадает аппетит, и больной человек с высокой температурой принимает аспирин на голодный желудок, чего категорически делать нельзя, поскольку увеличение кислотности может повредить слизистую желудка. Кроме того, некоторые штаммы вируса гриппа могут вызывать внутреннее кровотечение, а аспирин в таком случае усугубляет ситуацию, так как этот препарат ослабляет стенки сосудов.
По мнению медиков, в первые три дня болезни при борьбе с жаром лучше вообще не принимать лекарства, специалисты в таком случае рекомендуют потреблять больше воды и тёплого чая с лимоном, малиной, имбирём и облепихой. Температура - это своеобразный защитный механизм организма при борьбе с вредителями, сбивая её, человек ослабляет эту защиту. По мнению медиков, жаропонижающие препараты необходимо принимать, если температура при гриппе поднимается выше 38,5 градусов.
По словам специалистов, у многих с детства имеется привычка пить аспирин при гриппе, обычно такой пример подают родители. Как правило, при этом заболевании пропадает аппетит, и больной человек с высокой температурой принимает аспирин на голодный желудок, чего категорически делать нельзя, поскольку увеличение кислотности может повредить слизистую желудка. Кроме того, некоторые штаммы вируса гриппа могут вызывать внутреннее кровотечение, а аспирин в таком случае усугубляет ситуацию, так как этот препарат ослабляет стенки сосудов.
По мнению медиков, в первые три дня болезни при борьбе с жаром лучше вообще не принимать лекарства, специалисты в таком случае рекомендуют потреблять больше воды и тёплого чая с лимоном, малиной, имбирём и облепихой. Температура - это своеобразный защитный механизм организма при борьбе с вредителями, сбивая её, человек ослабляет эту защиту. По мнению медиков, жаропонижающие препараты необходимо принимать, если температура при гриппе поднимается выше 38,5 градусов.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 09:00