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Ксения Собчак в интервью рэперу Басте рассказала об увеличении груди и феномене Ольги Бузовой

Очередной гостьей нового выпуска GazLive с ведущим рэпером Бастой стала светская львица Ксения Собчак.

Журналистка и общественный деятель ответила на довольно смелые вопросы пользователей, которые читает с чата сам Баста.

Ксения Собчак в интервью рэперу Басте рассказала об увеличении груди и феномене Ольги Бузовой

Например, на вопрос, почему Ксюша не увеличивает себе грудь, как это делают другие звезды шоу-бизнеса, Собчак ответила, что сама она не считает большой бюст чем-то красивым и абсолютно довольна тем, что ей подарила природа.

"У меня есть масса того, что я бы изменила. Грудь мне моя очень нравится", - подчеркнула Ксения.

В беседе речь также заходила и о ее преемнице по телепроекту "Дом-2" Ольге Бузовой. Собчак объяснила феномен популярности Оли.

Ксения Собчак в интервью рэперу Басте рассказала об увеличении груди и феномене Ольги Бузовой

"Я думаю, что это продолжение эффекта "Дома 2". Люди любят на самом деле смотреть на кого-то глупее, чем они... потому что в этот момент у них поднимается самооценка", - объясняет славу Бузовой экс-кандидат на пост главы государства.

Ранее мы писали, что Ксения Собчак с Бастой обсудила размер "достоинства" своего мужа Максима.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:42

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