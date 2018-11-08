Ксения Собчак в интервью рэперу Басте рассказала об увеличении груди и феномене Ольги Бузовой

"У меня есть масса того, что я бы изменила. Грудь мне моя очень нравится", - подчеркнула Ксения.

"Я думаю, что это продолжение эффекта "Дома 2". Люди любят на самом деле смотреть на кого-то глупее, чем они... потому что в этот момент у них поднимается самооценка", - объясняет славу Бузовой экс-кандидат на пост главы государства.



