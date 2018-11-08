В Китае научились идентифицировать людей по походке





Разработчики научили искусственный интеллект считывать информацию с человека на расстоянии 50 метров даже в том случае, если его туловище обращено спиной к камере. По словам экспертов, они добились высокой точности распознавания личности, этот показатель достигает 94 процентов. При этом разработчики уверяют, что программу невозможно обмануть, поскольку попытки выдать себя за другого человека, изменив походку, равны нулю.Однако искусственный интеллект пока не доведён до совершенства, потому что процедура идентификации личности не может осуществляться в режиме реального времени. Чтобы установить личность одного прохожего, понадобится примерно десять минут.