АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.68 USD 66.09
Курс валют на 08.11.2018

В Китае научились идентифицировать людей по походке

С целью контролировать местонахождение людей власти Китая внедряют новую систему наблюдения. Современные технологии способны идентифицировать человека, сканируя походку и силуэт.

В Китае научились идентифицировать людей по походке

Разработчики научили искусственный интеллект считывать информацию с человека на расстоянии 50 метров даже в том случае, если его туловище обращено спиной к камере. По словам экспертов, они добились высокой точности распознавания личности, этот показатель достигает 94 процентов. При этом разработчики уверяют, что программу невозможно обмануть, поскольку попытки выдать себя за другого человека, изменив походку, равны нулю.

Однако искусственный интеллект пока не доведён до совершенства, потому что процедура идентификации личности не может осуществляться в режиме реального времени. Чтобы установить личность одного прохожего, понадобится примерно десять минут.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Снаткина впервые за пять лет показала свою
Ксения Бородина в Instagram рассказала о водном
Samsung показала прототип нового Galaxy с гибким
Певица Марина Иванова обвинила администрацию
Названы пять признаков того, что печень
Новый минивэн Oushan Cosmos с задатками роскоши
Дмитрий Маликов заявил в Instagram, что ему было
При лечении гриппа аспирин может вызвать
В Китае научились идентифицировать людей по
Ксения Собчак в интервью рэперу Басте рассказала
Кэти Топурия опубликовала в Instagram снимок в
«Хочу в Дубай!»: Ксения Бородина в Instagram
Дима Дмитренко и Ольга Рапунцель готовы к
Актриса Яна Троянова встретилась с отцом спустя
Екатерина Зиновьева, Денис Давыдов и Маргарита
Ольга Бузова потребовала у работников метро
Несовершеннолетняя внучка Софии Ротару выложила в
Популярная телеведущая Ида Галич вывела "на
Африкантова-старшая раскритиковала Андрея Шабарина
Участники телепроекта «Дом-2» живут на Острове
Митя Фомин прокомментировал новость о паролях
Lada Vesta стала самой продаваемой моделью в
LG запатентовала «дисплей с дыркой» для
Сок этого фрукта поможет улучшить память и
Певица Лолита Милявская показала видео из
В России космическую погоду смогут предсказывать
Роскошная версия Hyundai Creta дебютировала
Эксперты: Мировые продажи ноутбуков в четвертом
Учёные: Курящие женщины чаще рожают косоглазых
В России упали цены на популярные китайские
Просмотреть все новости