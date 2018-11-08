«Хочу в Дубай!»: Ксения Бородина в Instagram показала плачущую дочь Теону

«Слезы всех женщин этой осенью, кто очень хотел в Дубаи», — комментирует видео Ксения.

«Сейчас Дубаи, а потом что? продолжайте в том же духе», «Я тоже хочу. Девчуля-то избалована», «Реально неприятно смотреть на истерику избалованного ребёнка», «Маруся воспитана лучше. Эта малая даст ещё шороху с таким воспитанием!», «Избалованные детишки, которые постоянно на отдыхе. Дай Бог всем так жить», - комментируют видеоролик фолловеры.

Теледива оттуда уже поделилась пляжными фотографиями. Но отпуск закончен, и Ксюша вместе с семьей вернулась в холодную Москву, где их ждут каждодневные дела.Но маленькая Тея никак не может забыть теплый остров Пальм и очень хочет обратно. Хочет так, что даже горько плачет.Мама накануне сняла на камеру, как Теона безутешно рыдает и повторяет: «Хочу в Дубай!». Не может успокоить девочку даже папа Курбан Омаров. Даже его рассказы о жаре и скором снежке не имеют успех - малышка продолжает плакать и требовать возвращения к теплому морю.Правда, подписчиками Бородиной такую иронию не разделяют. Кто-то пожалел ребенка, а кто-то посчитал, что она стала чересчур капризной и избалованной.