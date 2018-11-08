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Кэти Топурия опубликовала в Instagram снимок в платье с глубоким декольте

Кэти Топурия опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, где она запечатлена в платье с глубоким декольте. Подписчики певицы отметили, что её грудь третьего размера в этом наряде смотрится обвисшей.

Кэти Топурия опубликовала в Instagram снимок в платье с глубоким декольте

На снимке, появившемся в социальной сети, Кэти Топурия позирует в наряде собственного бренда KETIone. В целом платье в пол постельных тонов понравилось поклонникам звезды, столь необычного покроя наряд многие модницы высоко оценили, однако грудь певицы в нем смотрится нелепо. В описании к посту артистка отметила, что человеческое тело на единицу объёма испускает больше тепла, чем Солнце.

Стоит отметить, что в гардеробе Кэти очень много платьев, топов и костюмов, которые подчёркивают великолепную фигуру артистки. В комментариях к последней публикации поклонники звезды оставили ей немало комплиментов, однако нашлись и те, кто отметил обвисшую грудь певицы. На данный момент снимок набрал более 39 тысяч «лайков».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:40

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