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Актриса Яна Троянова встретилась с отцом спустя много лет

Актриса Яна Троянова спустя много лет во время поездки в Екатеринбург встретилась с отцом и его семьёй. Артистка осталась под впечатлением от доброты близких своего родителя и пожалела о том, что не общалась с ними раньше.

Актриса Яна Троянова встретилась с отцом спустя много лет

Яна Троянова играет главную героиню в сериале «Ольга», его третий сезон недавно стартовал на канале ТНТ. По словам актрисы, в данном кинообразе она позаимствовала выражение лица и характер у своей подруги Натальи, которая всегда её выручала. В телесериале многие сюжеты артистке напоминают о жизни её знакомой. В нынешнем году Яна Троянова, помимо съёмок в кино, успела урегулировать немаловажный вопрос в своей личной жизни, она встретилась с отцом, с которым не виделась много лет. До этого последний раз с родителем она виделась в 15-летнем возрасте.

В Екатеринбурге звезда сериала «Ольга» была в поездке со своим гражданским мужем Василием Сигаревым, тогда Яна попросила устроить ей встречу с отцом, побывав у него в гостях, они пили чай и обсуждали вопросы, волнующие звезду. После этой встречи у Трояновой сложились хорошие впечатления о семье своего родителя, они являются простыми людьми, которые всю жизнь работали.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:21

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