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Несовершеннолетняя внучка Софии Ротару выложила в Instagram пикантные снимки

Несовершеннолетняя внучка Софии Ротару, которую назвали в честь знаменитой бабушки, на своей странице в Instagram опубликовала пикантные снимки. 17-летняя София Евдокименко принимает участие в различных съёмках, пробуя себя в модельном бизнесе.

Несовершеннолетняя внучка Софии Ротару выложила в Instagram пикантные снимки

Несмотря на свой довольно юный возраст, внучка Софии Ротару появляется на обложках глянцевых журналов и на подиумах в рамках модных фотосессий. Начинающая модель София Евдокименко похвасталась своей красотой в социальной сети, она заинтриговала подписчиков новым проектом. Помимо модельного бизнеса внучка артистки мечтает выступать на сцене, на данный момент она тщательно работает над тем, чтобы предстать перед слушателями с песней.

На опубликованных в Instagram снимках девушка позирует перед камерой в куртке, которая одета на обнажённое тело, при этом она спустила верхнюю одежду, оголив плечи. Образ юной модели дополняет яркий макияж. В комментариях к посту подписчики оставили Софии много комплиментов и сообщили о своём желании услышать песню в её исполнении. Публикация в настоящее время набрала почти 5 тысяч «лайков».



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:11

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