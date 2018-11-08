Несовершеннолетняя внучка Софии Ротару выложила в Instagram пикантные снимки

Несмотря на свой довольно юный возраст, внучка Софии Ротару появляется на обложках глянцевых журналов и на подиумах в рамках модных фотосессий. Начинающая модель София Евдокименко похвасталась своей красотой в социальной сети, она заинтриговала подписчиков новым проектом. Помимо модельного бизнеса внучка артистки мечтает выступать на сцене, на данный момент она тщательно работает над тем, чтобы предстать перед слушателями с песней.На опубликованных в Instagram снимках девушка позирует перед камерой в куртке, которая одета на обнажённое тело, при этом она спустила верхнюю одежду, оголив плечи. Образ юной модели дополняет яркий макияж. В комментариях к посту подписчики оставили Софии много комплиментов и сообщили о своём желании услышать песню в её исполнении. Публикация в настоящее время набрала почти 5 тысяч «лайков».