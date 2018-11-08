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Екатерина Зиновьева, Денис Давыдов и Маргарита Овсянникова посетили кастинг шоу «Песни»

Зрители телепроекта «Дом-2» уже давно твердят о том, что молодые люди, которые приходят в периметр, желают не найти свою любовь, а получить возможность пробиться в мир отечественного шоу-бизнеса.

Поэтому одни активно демонстрируют в эфирах свое удивительное чувство юмора и задатки ведущего, другие поют, в надежде, что их заметит какой-нибудь продюсер, а третьи показывают актерский талант. В этих целях Екатерина Зиновьева, Денис Давыдов и Маргарита Овсянникова посетили кастинг шоу «Песни».

Екатерина Зиновьева, Денис Давыдов и Маргарита Овсянникова посетили кастинг шоу «Песни»

Однако публика не понимает, почему все эти ребята идут на скандальную телестройку, чтобы проявить свои возможности, а не на специальные шоу. Ведь после участия в «Доме-2» вряд ли кто-то захочет иметь с ними дело.

И самым красноречивым примером являются слова Максима Фадеева, который взял под опеку Олега Майами, бывшего героя реалити-шоу, и потратил несколько лет для того, чтобы отбелить его репутацию. В частности, он заявил, что отныне не будет продюсировать выпускников проекта и попросил их даже не приходить на его кастинги.

Екатерина Зиновьева, Денис Давыдов и Маргарита Овсянникова посетили кастинг шоу «Песни»

Однако Екатерина Зиновьева, Маргарита Овсянникова и Денис Давыдов решили все-таки попытать судьбу и сходили на кастинге шоу «Песни». Причем Катя сумела произвести положительное впечатление на жюри, успешно пройдя первый этап отбора.

«В течение 5-ти дней я должна прислать им видео с моей песней. Мне сказали, я буду выигрышно смотреться на сцене», - сообщила девушка своим подписчикам.

Как выступили Марго и Денис пока неизвестно, однако публика уверена, что у них нет ни единого шанса пробиться в шоу-бизнес, и даже Зиновьевой они посоветовали не сильно радоваться, поскольку по итогу победа достанется человеку с менее скандальным прошлым.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 08:18

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