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Дмитрий Маликов заявил в Instagram, что ему было интересно сняться с Бузовой в «Доме-2»

Дмитрий Маликов на днях прокомментировал отношения с певицей и ведущей Ольгой Бузовой.

Музыканта до сих пор ругают за съемки в видеоклипе ведущей «Дома-2».

Дмитрий Маликов заявил в Instagram, что ему было интересно сняться с Бузовой в «Доме-2»

И вот у себя в микроблоге Дмитрий решил объясниться. В Instagram Маликов рассказывает, что видео - это всего только маленький эпизод.

Певец заявил, что дал согласие на съемки только из уважения к телеканалу и уважения ко всем участникам действа. Кроме того, Маликов признается, что ему было весьма интересно окунуться на какое-то время в атмосферу известной телестройки.

Дмитрий Маликов заявил в Instagram, что ему было интересно сняться с Бузовой в «Доме-2»

Музыкант убеждён, что этот видеоклип Бузовой понравится молодежи и займет достойное место в чартах.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:01

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