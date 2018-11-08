Дмитрий Маликов заявил в Instagram, что ему было интересно сняться с Бузовой в «Доме-2»





Музыканта до сих пор ругают за съемки в видеоклипе ведущей «Дома-2».И вот у себя в микроблоге Дмитрий решил объясниться. В Instagram Маликов рассказывает, что видео - это всего только маленький эпизод.Певец заявил, что дал согласие на съемки только из уважения к телеканалу и уважения ко всем участникам действа. Кроме того, Маликов признается, что ему было весьма интересно окунуться на какое-то время в атмосферу известной телестройки.Музыкант убеждён, что этот видеоклип Бузовой понравится молодежи и займет достойное место в чартах.