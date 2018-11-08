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Ольга Бузова потребовала у работников метро бесплатный проезд

В последнее время в социальной сети Instagram появился новый челлендж – «Укради Бузову». Поклонники популярной теледивы воруют картонные баннеры с ее изображением из Сети магазинов «Пятерочка» и снимают это на видео, после чего выкладывают в Сеть.

Сотрудники московского метрополитена даже придумали конкурс: кто креативнее всего сфотографируется с картонной Ольгой Бузовой, тот получит безлимитную проездную карту на все виды транспорта.

Ольга Бузова потребовала у работников метро бесплатный проезд

Удивительно, но побороться за бесплатный проезд решила и сама звезда, опубликовав на своей странице сначала фото с картонной версией себя, а после и видео, в котором показала, как несла «реквизит» на место съемки.

«Сенсация! Такое точно не сможет повторить никто! Бузова с Бузовой! Даже МосГорТранс хайпит на мне. Они объявили конкурс на лучшее фото с картонной Бузовой (в трамвае, троллейбусе или метро). Три лучших автора получат карту «тройка». Уважаемый МосГорТранс, жду свой приз! Согласитесь, моё фото - вне конкуренции», — написала Оля в Instagram.

Подписчики пришли в восторг от креативности своего кумира. В комментариях они хвалили ее, смеялись, обещали голосовать за ее фото, а также удивлялись, что такая высокопоставленная особа не побрезговала спуститься в метро и поучаствовать в конкурсе.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 08:15

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