Ольга Бузова потребовала у работников метро бесплатный проезд

«Сенсация! Такое точно не сможет повторить никто! Бузова с Бузовой! Даже МосГорТранс хайпит на мне. Они объявили конкурс на лучшее фото с картонной Бузовой (в трамвае, троллейбусе или метро). Три лучших автора получат карту «тройка». Уважаемый МосГорТранс, жду свой приз! Согласитесь, моё фото - вне конкуренции», — написала Оля в Instagram.

Сотрудники московского метрополитена даже придумали конкурс: кто креативнее всего сфотографируется с картонной Ольгой Бузовой, тот получит безлимитную проездную карту на все виды транспорта.Удивительно, но побороться за бесплатный проезд решила и сама звезда, опубликовав на своей странице сначала фото с картонной версией себя, а после и видео, в котором показала, как несла «реквизит» на место съемки.Подписчики пришли в восторг от креативности своего кумира. В комментариях они хвалили ее, смеялись, обещали голосовать за ее фото, а также удивлялись, что такая высокопоставленная особа не побрезговала спуститься в метро и поучаствовать в конкурсе.