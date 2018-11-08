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Популярная телеведущая Ида Галич вывела на чистую воду Ольгу Бузову

На данный момент бывшая участница КВН Ида Галич находится на пике своей популярности. Ее знают не только как популярного Instagram-блогера, но и как ведущую «Ревизорро».

Недавно она дала интервью для YouTube-канала «Нежный редактор», в котором откровенно ответила на множество вопросов, а также рассказала, как ее обманула звезда нашего времени Ольга Бузова.

Популярная телеведущая Ида Галич вывела на чистую воду Ольгу Бузову

Оказывается, Ида и Оля познакомились в караоке-клубе. Тогда новоиспеченная певица продвигала свой первый альбом и попросила блогершу прорекламировать ее песню на своей странице в Instagram, а взамен пообещала дать интервью.

Галич свою часть сделки выполнила, а вот Бузова слова не сдержала. Когда они вновь встретились на одном из мероприятий, блогер попросила у звезды ответить на несколько вопросов для ее поклонников, но та сослалась на больное горло, а через несколько минут уже общалась с другими журналистами.

Популярная телеведущая Ида Галич вывела на чистую воду Ольгу Бузову

«Тогда подумала, что она ведущая, а горло болит, но ладно, всё бывает. Оборачиваюсь к своему оператору, а Оля в этот момент начинает разговаривать с телеканалом — даёт интервью чуваку с большой камерой. А тут стоим мы со шнуровым микрофоном и небольшой камерой», - рассказала Ида.

Именно после этого случая у нее упали «розовые очки»? и она взглянула на реальность другими глазами. Сейчас девушка отпустила эту ситуацию, сделав вывод, что нельзя принимать такие вещи близко к сердцу.

Популярная телеведущая Ида Галич вывела на чистую воду Ольгу Бузову

«Понимаю, что глобально ничего не произошло плохого, меня никто не задел. Просто если я вижу в людях нотку типа «где лучше, туда и пойду», я в них очень сильно разочаровываюсь», - объяснила Галич.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 08:09

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