Популярная телеведущая Ида Галич вывела на чистую воду Ольгу Бузову

«Тогда подумала, что она ведущая, а горло болит, но ладно, всё бывает. Оборачиваюсь к своему оператору, а Оля в этот момент начинает разговаривать с телеканалом — даёт интервью чуваку с большой камерой. А тут стоим мы со шнуровым микрофоном и небольшой камерой», - рассказала Ида.

«Понимаю, что глобально ничего не произошло плохого, меня никто не задел. Просто если я вижу в людях нотку типа «где лучше, туда и пойду», я в них очень сильно разочаровываюсь», - объяснила Галич.





Недавно она дала интервью для YouTube-канала «Нежный редактор», в котором откровенно ответила на множество вопросов, а также рассказала, как ее обманула звезда нашего времени Ольга Бузова.Оказывается, Ида и Оля познакомились в караоке-клубе. Тогда новоиспеченная певица продвигала свой первый альбом и попросила блогершу прорекламировать ее песню на своей странице в Instagram, а взамен пообещала дать интервью.Галич свою часть сделки выполнила, а вот Бузова слова не сдержала. Когда они вновь встретились на одном из мероприятий, блогер попросила у звезды ответить на несколько вопросов для ее поклонников, но та сослалась на больное горло, а через несколько минут уже общалась с другими журналистами.Именно после этого случая у нее упали «розовые очки»? и она взглянула на реальность другими глазами. Сейчас девушка отпустила эту ситуацию, сделав вывод, что нельзя принимать такие вещи близко к сердцу.