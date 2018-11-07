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Ани Лорак в Instagram показала подрастающую дочь

Популярная певица Ани Лорак не так давно опубликовала в Instagram фото со своей семилетней дочерью Софией. Трогательный черно-белый снимок за короткое время набрал около двухсот тысяч лайков.

Ани Лорак в Instagram показала подрастающую дочь

Для фотографии, выполненной в чёрно-белых тонах, Ани Лорак с дочерью позируют в джинсах и белых футболках. Подпись под постом певица оставлять не стала, ограничившись просто смайликом-сердечком. Поклонники достойно оценили фото, заметив, что подрастающая София всё больше становится похожей на свою маму. Обсудили также кольцо, замеченное на безымянном пальце певицы. Фанаты предположили, что это фото из семейного альбома Лорак, так как недавно стало известно, что она переживает развод с мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Певица старается не обсуждать события, происходящие в их семье ни с поклонниками, ни с прессой.

Как сообщалось ранее, сейчас звёздная певица гастролирует по городам России со своим новым грандиозным шоу DIVA.Так недавно состоялся концерт в Ижевске, где зрители были приятно удивлены масштабами действа, покорены зажигательными танцами и провокационными нарядами.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 21:16

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