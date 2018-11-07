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В Skoda устроили гонку игрушечных машинок по своему заводу

Разработчики компании Skoda устроили гонку игрушечных машинок по своему заводу в Млада-Болеславе. Радиоуправляемые автомобили Fabia R5 ездили среди сборочных конвейеров.

В Skoda устроили гонку игрушечных машинок по своему заводу

Игрушечные машинки построены в масштабе 1 к 10 и могут разгоняться до 100 километров в час. В видео пока Fabia R5 соревнуются между собой, на заднем плане собираются настоящие автомобили — проводятся сварочные, лакокрасочные, двигательные и сборочные работы. Ежегодно на производственных мощностях собирается около 1 миллиона моделей.


Производитель отмечает, что завод в Млада-Болеславе был модернизирован для старта производства нового субкомпактного внедорожника. Новая модель В-сегмента должна выйти на рынок в следующем году. На долю данного автомобиля приходится большая часть плана завода.

Эксперты отмечают, что Skoda необходим новый современный завод, чтобы удовлетворить высокий спрос со стороны покупателей. На данный момент топ-менеджеры компании обсуждают возможность строительства завода на территории Европейского союза. На сегодняшний день некоторые покупатели ждут своего автомобиля 8-10 месяцев.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 21:02

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