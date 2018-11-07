Учёные установили рекорд дальности обмена данными квантовой связи





Физики сгенерировали фотоны с частотой порядка 2,5 ГГц, которые были переданы по кабелю. После этого проводилась регистрация с помощью однофотонного детектора, состоявшего из сверхпроводящих нанопроволок. Подчеркивается, что длина кабеля составляла 250 км, тогда как скорость передачи составила 4,9 кб/с.В случае использования рекордной длины кабеля в 421 км скорость достигла 0,49 б/с. Вдобавок, в рамках эксперимента авторы проверили, что система остается достаточно стабильной на протяжении длительного периода времени — не меньше 24 ч и защищённой от перехвата данных.