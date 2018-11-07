Microsoft выпустит первый платный дистрибутив Linux для Windows 10
Разработчики компании Microsoft заявили, что выпустят первый платный дистрибутив Linux для Windows 10. Данный дистрибутив создан на базе Debian и уже доступен в магазине Microsoft Store за 20 долларов. Также производители операционной системы анонсировал дистрибутив Ubuntu 18.04, который в скором времени будет доступен в Microsoft Store.
По словам разработчиков, дистрибутив Wlinux позволит запускать на Windows 10 дистрибутивы GNU/Linux в виде приложений: Debian, Kali Linux, Ubuntu, openSUSE. В Microsoft отметили, что Wlinux был создан специально для использования в WSL.
Дистрибутив Ubuntu 18.04 может быть запущен на ARM-системах с Windows 10. Во время загрузки из Microsoft Store будет выполнена проверка, построено ли устройство на платформе ARM для выдачи правильной версии.
Эксперты отмечают, что подсистема WSL не является новинкой, однако в октябрьском обновлении операционной системы пользователи получили возможность открывать Linux контекстное меню через Проводник, который открывается нажатием правой кнопки мыши при нажатой клавише Shift.
По словам разработчиков, дистрибутив Wlinux позволит запускать на Windows 10 дистрибутивы GNU/Linux в виде приложений: Debian, Kali Linux, Ubuntu, openSUSE. В Microsoft отметили, что Wlinux был создан специально для использования в WSL.
Дистрибутив Ubuntu 18.04 может быть запущен на ARM-системах с Windows 10. Во время загрузки из Microsoft Store будет выполнена проверка, построено ли устройство на платформе ARM для выдачи правильной версии.
Эксперты отмечают, что подсистема WSL не является новинкой, однако в октябрьском обновлении операционной системы пользователи получили возможность открывать Linux контекстное меню через Проводник, который открывается нажатием правой кнопки мыши при нажатой клавише Shift.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:20