Microsoft выпустит первый платный дистрибутив Linux для Windows 10





По словам разработчиков, дистрибутив Wlinux позволит запускать на Windows 10 дистрибутивы GNU/Linux в виде приложений: Debian, Kali Linux, Ubuntu, openSUSE. В Microsoft отметили, что Wlinux был создан специально для использования в WSL.Дистрибутив Ubuntu 18.04 может быть запущен на ARM-системах с Windows 10. Во время загрузки из Microsoft Store будет выполнена проверка, построено ли устройство на платформе ARM для выдачи правильной версии.Эксперты отмечают, что подсистема WSL не является новинкой, однако в октябрьском обновлении операционной системы пользователи получили возможность открывать Linux контекстное меню через Проводник, который открывается нажатием правой кнопки мыши при нажатой клавише Shift.