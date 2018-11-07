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Microsoft выпустит первый платный дистрибутив Linux для Windows 10

Разработчики компании Microsoft заявили, что выпустят первый платный дистрибутив Linux для Windows 10. Данный дистрибутив создан на базе Debian и уже доступен в магазине Microsoft Store за 20 долларов. Также производители операционной системы анонсировал дистрибутив Ubuntu 18.04, который в скором времени будет доступен в Microsoft Store.

Microsoft выпустит первый платный дистрибутив Linux для Windows 10

По словам разработчиков, дистрибутив Wlinux позволит запускать на Windows 10 дистрибутивы GNU/Linux в виде приложений: Debian, Kali Linux, Ubuntu, openSUSE. В Microsoft отметили, что Wlinux был создан специально для использования в WSL.

Дистрибутив Ubuntu 18.04 может быть запущен на ARM-системах с Windows 10. Во время загрузки из Microsoft Store будет выполнена проверка, построено ли устройство на платформе ARM для выдачи правильной версии.

Эксперты отмечают, что подсистема WSL не является новинкой, однако в октябрьском обновлении операционной системы пользователи получили возможность открывать Linux контекстное меню через Проводник, который открывается нажатием правой кнопки мыши при нажатой клавише Shift.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:20

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