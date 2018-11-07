Ares Design разработает родстер на базе Tesla Model S
Ares Design создает родстер на базе Tesla Model S. Тюнинговое ателье представило анонс новинки автомобиль с помощью тизера на собственной странице в Instagram.
На изображении можно заметить, что авто станет представлять собой 2-дверный родстер с мягкой крышей. Пока в Ares Design ничего не рассказали о том, когда именно новинку представят мировой общественности, как и цену продукта.
Важно напомнить, что ранее компания Qwest переработала электрокар Tesla Model S в корпус универсал. Авто получило название Qwest P90D-SB.
На изображении можно заметить, что авто станет представлять собой 2-дверный родстер с мягкой крышей. Пока в Ares Design ничего не рассказали о том, когда именно новинку представят мировой общественности, как и цену продукта.
Важно напомнить, что ранее компания Qwest переработала электрокар Tesla Model S в корпус универсал. Авто получило название Qwest P90D-SB.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:12