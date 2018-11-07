Ares Design разработает родстер на базе Tesla Model S





На изображении можно заметить, что авто станет представлять собой 2-дверный родстер с мягкой крышей. Пока в Ares Design ничего не рассказали о том, когда именно новинку представят мировой общественности, как и цену продукта.Важно напомнить, что ранее компания Qwest переработала электрокар Tesla Model S в корпус универсал. Авто получило название Qwest P90D-SB.