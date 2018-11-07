США "пришли в ярость" из-за перехвата самолёта-разведчика истребителем Су-27





Представители ВМС США сообщили, что «небезопасный перехват» поставил под угрозу жизни со стороны членов экипажа ЕР-3Е. Представитель американской стороны Билл Эллис сообщил, что перехват проводился «небезопасно», тогда как жизни членов экипажа самолёта-разведчика в данный момент оказались под угрозой.Британские СМИ сообщают, что российский борт Су-27 сформировал реальную угрозу для жизни операторов, а также пилотов разведчика ЕР-3Е Aries в составе ВМС США. Указывается, что минимальное расстояние между российским Су-27 и самолётом-разведчиком США составляло порядка 3-х метров. В Минобороны РФ сообщили, что незадолго до перехвата в небе над нейтральными водами Чёрного моря выявили неизвестную цель, которая приближена к российской границе. На перехват был поднят истребитель Су-27. Лётчик приблизился к самолёту США на безопасное расстояние, затем идентифицировал борт и проводил его, не допуская нарушения границы воздушного пространства.