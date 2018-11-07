Ученые назвали мощные свойства черного тмина





По данным ученых, черный тмин снижает уровень сахара в крови, а водный экстракт кардинально уменьшает количество приступов у больных эпилепсией. Отвар из продукта оказывает мощное антиастматическое воздействие. Кроме того, клеточный анализ показал, что экстракт семян подавляет рост раковых клеток в толстой кишке, а также имеет более высокий профиль безопасности, чем у chemoagent 5-fluoruracil. Тмин обладает и высоким антибактериальным воздействием на клинические штаммы метициллин-резистентного золотистого стафилококка, уменьшает симптомы респираторных заболеваний и облегчает боли в горле.Тмин в масляной форме помогает при радиационном облучении, защищает от сердечного приступа, предотвращает заболевания почек на фоне диабета, ускоряет заживление послеоперационных спайков, а также является профилактическим средством от слабоумия. Продукт оказывает влияние на рак шейки матки, простату, глиобластому головного мозга. В завершение ученые отметили, что спиртовой экстракт тмина показывает антипсориатические свойства.