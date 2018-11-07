Ученые назвали мощные свойства черного тмина
Иностранные ученые по результатам исследования назвали мощные свойства черного тмина. Медики отмечают, что его регулярное употребление кардинально изменяет здоровье человека.
По данным ученых, черный тмин снижает уровень сахара в крови, а водный экстракт кардинально уменьшает количество приступов у больных эпилепсией. Отвар из продукта оказывает мощное антиастматическое воздействие. Кроме того, клеточный анализ показал, что экстракт семян подавляет рост раковых клеток в толстой кишке, а также имеет более высокий профиль безопасности, чем у chemoagent 5-fluoruracil. Тмин обладает и высоким антибактериальным воздействием на клинические штаммы метициллин-резистентного золотистого стафилококка, уменьшает симптомы респираторных заболеваний и облегчает боли в горле.
Тмин в масляной форме помогает при радиационном облучении, защищает от сердечного приступа, предотвращает заболевания почек на фоне диабета, ускоряет заживление послеоперационных спайков, а также является профилактическим средством от слабоумия. Продукт оказывает влияние на рак шейки матки, простату, глиобластому головного мозга. В завершение ученые отметили, что спиртовой экстракт тмина показывает антипсориатические свойства.
По данным ученых, черный тмин снижает уровень сахара в крови, а водный экстракт кардинально уменьшает количество приступов у больных эпилепсией. Отвар из продукта оказывает мощное антиастматическое воздействие. Кроме того, клеточный анализ показал, что экстракт семян подавляет рост раковых клеток в толстой кишке, а также имеет более высокий профиль безопасности, чем у chemoagent 5-fluoruracil. Тмин обладает и высоким антибактериальным воздействием на клинические штаммы метициллин-резистентного золотистого стафилококка, уменьшает симптомы респираторных заболеваний и облегчает боли в горле.
Тмин в масляной форме помогает при радиационном облучении, защищает от сердечного приступа, предотвращает заболевания почек на фоне диабета, ускоряет заживление послеоперационных спайков, а также является профилактическим средством от слабоумия. Продукт оказывает влияние на рак шейки матки, простату, глиобластому головного мозга. В завершение ученые отметили, что спиртовой экстракт тмина показывает антипсориатические свойства.
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:03