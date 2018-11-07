Басков расцеловал поклонницу прямо во время концерта в Каунасе
Во время концерта в литовском городе Каунас «золотой голос России» Николай Басков расцеловал свою поклонницу и исполнил для неё песню «С днём рождения тебя». Видео с этими кадрами певец выложил в своём микроблоге в Instagram.
Популярный российский исполнитель Николай Басков, недавно отметивший свой 42-ой день рождения, во время концерта в Каунасе поцеловал свою поклонницу и спел для неё песню. Как оказалось, в тот день она праздновала свой день рождения, и песня от кумира лично для неё стала лучшим подарком. Зрители присоединились к поздравлениям бурными аплодисментами.
Напомним, что недавно появилась новость о беременности сексапильной блондинки Виктории Лопыревой, у которой были отношения с Басковым. До недавних пор все были уверены в их большой любви и ожидали скорой свадьбы. Поэтому отцовство сразу же приписали Николаю. На что певец сообщил, что с Викторией они расстались ещё в январе этого года, и к будущему ребёнку модели он не имеет ни малейшего отношения.
Популярный российский исполнитель Николай Басков, недавно отметивший свой 42-ой день рождения, во время концерта в Каунасе поцеловал свою поклонницу и спел для неё песню. Как оказалось, в тот день она праздновала свой день рождения, и песня от кумира лично для неё стала лучшим подарком. Зрители присоединились к поздравлениям бурными аплодисментами.
Напомним, что недавно появилась новость о беременности сексапильной блондинки Виктории Лопыревой, у которой были отношения с Басковым. До недавних пор все были уверены в их большой любви и ожидали скорой свадьбы. Поэтому отцовство сразу же приписали Николаю. На что певец сообщил, что с Викторией они расстались ещё в январе этого года, и к будущему ребёнку модели он не имеет ни малейшего отношения.