Басков расцеловал поклонницу прямо во время концерта в Каунасе

Популярный российский исполнитель Николай Басков, недавно отметивший свой 42-ой день рождения, во время концерта в Каунасе поцеловал свою поклонницу и спел для неё песню. Как оказалось, в тот день она праздновала свой день рождения, и песня от кумира лично для неё стала лучшим подарком. Зрители присоединились к поздравлениям бурными аплодисментами.Напомним, что недавно появилась новость о беременности сексапильной блондинки Виктории Лопыревой, у которой были отношения с Басковым. До недавних пор все были уверены в их большой любви и ожидали скорой свадьбы. Поэтому отцовство сразу же приписали Николаю. На что певец сообщил, что с Викторией они расстались ещё в январе этого года, и к будущему ребёнку модели он не имеет ни малейшего отношения.