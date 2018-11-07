Александра Черно и Майя Донцова начали делить гостей на свадьбы

"Конфликтная ситуация, которую я лично вообще не ожидала… У меня к вам 3 вопроса.

1) Как вы считаете, кто в данной ситуации прав, а кто виноват? 2) Как решить ситуацию? 3) Кому нужно перенести свадьбу (людям у которых уже лежит заявление в загс, или те, которые только о ней говорят) и стоит ли переносить вообще кому-то из нас свадьбы?", - задается вопросом Александра.

"Я рада что Лешка так активно занялся вопросами свадьбы... и мы займёмся подготовкой основательно! Как и планировали, будем подавать заявление на конец ноября-начало декабря. В третий (или в какой там, я уже сбилась) раз переносить свадьбу мы уже не будем....", - ясно дает понять Майя.

"...как только мы назначаем определенный период для свадьбы, возникают какие то трудности. То одна свадьба, то документы, то операция, то еще что. Теперь снова ещё одна свадьба. В общем! Свадьбе быть! Официально, на Сейшелах!", - так категорична будущая жена Алексея Купина.





Надо отметить, что на мероприятиях должны присутствовать почти все участники реалити-шоу.Кстати, Купин в противовес с Черно и Оганесяну ставит свою свадьбу на Сейшельской площадке, куда хочет пригласить близких друзей-домовцев. В частности, он хочет забрать на Остров Африкантовых, Литвиновых и Саймона с Ириной.Черно прибывает в шоке от наглости Лёши, который запросто может испортить её праздник, поэтому потребовала, чтобы Купин перенес своё бракосочетание.На это Донцова ей ответила.Также она подчеркивает, что если именно кого-то там что-то не устраивает, то надо думать раньше, а не действовать впопыхах.Майя Донцова говорит, что тем более все знали, что у них на эти даты назначено бракосочетание.