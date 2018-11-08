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Митя Фомин прокомментировал новость о паролях аккаунтов

Певец Митя Фомин дал комментарий относительно новости о взломах аккаунтов. Экс-солист группы Hi-Fi посоветовал всем своим поклонникам не делать распространенных ошибок.

Митя Фомин прокомментировал новость о паролях аккаунтов

Артист посчитал, что взлом чужого аккаунта чаще всего происходит во время расставания, когда одному из экс-партнеров приходит в голову мысль проследить за жизнью возлюбленного. Второй причиной Митя Фомин считает стремление «увести крупную сумму». Исполнитель отметил, что спокоен за собственную совесть и «онлайн-жизнь», поскольку ставит на каждом ресурсе самые «разные и длиннющие» наборы символов защиты.

Фомин призвал всех поклонников следовать его примеру и крайне основательно подходить к вопросу защиты собственных микроблогов. Подписчики знаменитости в Instagram оценили такой подход, не оставив без внимания и снимок, где он показан в кресле горчичного цвета с достаточно высокой спинкой. Поклонники рассказали о том, что Фомин выглядит чрезмерно задумчивым, и принялись активно спорить относительно взлома чужих аккаунтов.



 
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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:00

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