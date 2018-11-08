Lada Vesta стала самой продаваемой моделью в России в октябре





На третьем месте рейтинга оказалась Lada Granta. В октябре было продано 10,27 тысяч моделей (+25,1%). Отмечается, что российский производитель занял также 8, 12 и 15 места рейтинга. Так, продажи универсалов Largus уменьшились на 2,5% и составили 3,67 тысяч штук, а показатели Lada 4x4, наоборот, увеличились на 12% до 3,2 тысяч экземпляров.Вторая позиция досталась Kia Rio. Показатели продажи автомобиля составили 80,46 тысяч экземпляров.