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Lada Vesta стала самой продаваемой моделью в России в октябре

Эксперты автомобильной индустрии со ссылкой на статистические данные заявили, что Lada Vesta стала самой продаваемой моделью в России в октябре. В годовом выражении продажи выросли в 61% и составили в отчетном месяце 10,67 тысяч экземпляров. За девять месяцев текущего года продажи составили 86,86 тысяч единиц.

Lada Vesta стала самой продаваемой моделью в России в октябре

На третьем месте рейтинга оказалась Lada Granta. В октябре было продано 10,27 тысяч моделей (+25,1%). Отмечается, что российский производитель занял также 8, 12 и 15 места рейтинга. Так, продажи универсалов Largus уменьшились на 2,5% и составили 3,67 тысяч штук, а показатели Lada 4x4, наоборот, увеличились на 12% до 3,2 тысяч экземпляров.

Вторая позиция досталась Kia Rio. Показатели продажи автомобиля составили 80,46 тысяч экземпляров.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 07:00

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