PUBG и PES 2019 доступны бесплатно для подписчиков Xbox Live Gold
Игры PUBG и PES 2019 стали доступны бесплатно для всех подписчиков сервиса Xbox Live Gold. В магазине консоли пользователи обнаружили соответствующие акции. Причём сама компания Microsoft на сегодня не успела рассказать о таком предложении.
По сведениям редактора The Verge, если активировать обе игры, которые навсегда останутся в составе учётной записи пользователя, несмотря на то, что заголовок страницы намекает на временный доступ. Страница на английском языке содержит слоган «Временно бесплатно играйте в PlayerUnknown's Battlegrounds». Русская локализация страницы сообщает о «бесплатных днях в PUBG».
Часть пользователей рассказали о том, что по итогам активации бесплатной версии у них отсутствует возможность купить полную версию. Вместо этого они могут купить её в качестве подарка, что стало ещё одним намёком на постоянный характер акции.
По сведениям редактора The Verge, если активировать обе игры, которые навсегда останутся в составе учётной записи пользователя, несмотря на то, что заголовок страницы намекает на временный доступ. Страница на английском языке содержит слоган «Временно бесплатно играйте в PlayerUnknown's Battlegrounds». Русская локализация страницы сообщает о «бесплатных днях в PUBG».
Часть пользователей рассказали о том, что по итогам активации бесплатной версии у них отсутствует возможность купить полную версию. Вместо этого они могут купить её в качестве подарка, что стало ещё одним намёком на постоянный характер акции.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:27