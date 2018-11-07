PUBG и PES 2019 доступны бесплатно для подписчиков Xbox Live Gold





По сведениям редактора The Verge, если активировать обе игры, которые навсегда останутся в составе учётной записи пользователя, несмотря на то, что заголовок страницы намекает на временный доступ. Страница на английском языке содержит слоган «Временно бесплатно играйте в PlayerUnknown's Battlegrounds». Русская локализация страницы сообщает о «бесплатных днях в PUBG».Часть пользователей рассказали о том, что по итогам активации бесплатной версии у них отсутствует возможность купить полную версию. Вместо этого они могут купить её в качестве подарка, что стало ещё одним намёком на постоянный характер акции.