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LG запатентовала «дисплей с дыркой» для фронтальной камеры

Компания LG запатентовала «дисплей с дыркой» для расположения фронтальной камеры. В 2019 году тенденции развития направят на создание смартфонов с гибкими экранами и встроенными в экран объективами.

LG запатентовала «дисплей с дыркой» для фронтальной камеры

Первый подобный дисплей готовы выпустить специалисты Samsung, готовящие полностью безрамочный дисплей Galaxy S10, однако судя по финальным патентам над этим смартфоном работают в LG. Южнокорейская компания оформила патент на устройства, в которых для фронтальной камеры в дисплее сделали отверстие.

LG запатентовала «дисплей с дыркой» для фронтальной камеры

Еще одно устройство использует полностью безрамочный дисплей, тогда как второй аппарат показан со скошенной гранью. Причина подобного не раскрывается. Второй новый патент LG показывает аппараты с блоком ключевой камеры как на Huawei Mate 20 Pro.



 
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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 06:00

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