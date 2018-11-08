LG запатентовала «дисплей с дыркой» для фронтальной камеры
Компания LG запатентовала «дисплей с дыркой» для расположения фронтальной камеры. В 2019 году тенденции развития направят на создание смартфонов с гибкими экранами и встроенными в экран объективами.
Первый подобный дисплей готовы выпустить специалисты Samsung, готовящие полностью безрамочный дисплей Galaxy S10, однако судя по финальным патентам над этим смартфоном работают в LG. Южнокорейская компания оформила патент на устройства, в которых для фронтальной камеры в дисплее сделали отверстие.
Еще одно устройство использует полностью безрамочный дисплей, тогда как второй аппарат показан со скошенной гранью. Причина подобного не раскрывается. Второй новый патент LG показывает аппараты с блоком ключевой камеры как на Huawei Mate 20 Pro.
Первый подобный дисплей готовы выпустить специалисты Samsung, готовящие полностью безрамочный дисплей Galaxy S10, однако судя по финальным патентам над этим смартфоном работают в LG. Южнокорейская компания оформила патент на устройства, в которых для фронтальной камеры в дисплее сделали отверстие.
Еще одно устройство использует полностью безрамочный дисплей, тогда как второй аппарат показан со скошенной гранью. Причина подобного не раскрывается. Второй новый патент LG показывает аппараты с блоком ключевой камеры как на Huawei Mate 20 Pro.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 06:00