LG запатентовала «дисплей с дыркой» для фронтальной камеры





Первый подобный дисплей готовы выпустить специалисты Samsung, готовящие полностью безрамочный дисплей Galaxy S10, однако судя по финальным патентам над этим смартфоном работают в LG. Южнокорейская компания оформила патент на устройства, в которых для фронтальной камеры в дисплее сделали отверстие.Еще одно устройство использует полностью безрамочный дисплей, тогда как второй аппарат показан со скошенной гранью. Причина подобного не раскрывается. Второй новый патент LG показывает аппараты с блоком ключевой камеры как на Huawei Mate 20 Pro.