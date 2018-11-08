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Сок этого фрукта поможет улучшить память и защитит от рака

Гранат – король фруктов, о его полезных свойствах известно очень давно. Гранатовый сок – кладезь витаминов и антиоксидантов. Именно поэтому диетологи рекомендуют гранат, как способ профилактики онкологических заболеваний и склероза.

Сок этого фрукта поможет улучшить память и защитит от рака

Уровень антиоксидантов содержащихся в гранатовом соке в разы выше, чем в любом другом фруктовом соке и даже красном вине. Употребляя сок граната, мы повышаем защиту клеток нашего организма от повреждений и, соответственно, имеем профилактику от рака.

Согласно результатам исследований, антиоксиданты содержащиеся в гранатовом соке способны замедлять процесс старческого слабоумия. Это значит, что гранаты – защитники когнитивных функций мозга. Также гранатовый сок усиливает процесс пищеварения и помогает снизить воспаление кишечника. Это лучшее натуральное средство при язвенном колите и других заболеваниях кишечника.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 05:00

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