Сок этого фрукта поможет улучшить память и защитит от рака





Уровень антиоксидантов содержащихся в гранатовом соке в разы выше, чем в любом другом фруктовом соке и даже красном вине. Употребляя сок граната, мы повышаем защиту клеток нашего организма от повреждений и, соответственно, имеем профилактику от рака.Согласно результатам исследований, антиоксиданты содержащиеся в гранатовом соке способны замедлять процесс старческого слабоумия. Это значит, что гранаты – защитники когнитивных функций мозга. Также гранатовый сок усиливает процесс пищеварения и помогает снизить воспаление кишечника. Это лучшее натуральное средство при язвенном колите и других заболеваниях кишечника.