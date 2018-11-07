Разработчики назвали дату испытаний космического танкера Orbit Fab





Комплект состоит из двух малых спутников-танкеров класса cubesat, один из которых наполнят водой. Именно он наполнит «топливом» бак второго спутника. Первый опыт будет проведен внутри МКС.По словам руководителя Orbit Fab Джереми Шиля, данный тест позволит оценить эффективность ключевых систем, в том числе клапаны и насосы, и проверить эффекты динамики жидкостей в невесомости. В случае, если запуск пройдет согласно графика, то второй этап испытаний пройдет в марте следующего года.Уже после этого стартап станет запускать танкер на орбиту в конце 2019 года. Джереми Шиль отмечает, что на данный момент разработчики составляют список потенциальных инвесторов и клиентов.Orbit Fab намерен стать лидером рынка, пока на орбите нет систем заправки спутников. В августе разработчики объявили о первом раунде инвестиций от венчурной компании Bolt. Теперь они ищут новых заинтересованных инвесторов.Эксперты отмечают, что если бы спутники можно было дозаправлять на орбите, то это позволило бы увеличить полезную нагрузку. В данном направлении также работает компания SSL. Первый заправочный комплекс Restore-L должен появиться на орбите к 2020 году.