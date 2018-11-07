АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 75.32 USD 65.99
Курс валют на 07.11.2018

Разработчики назвали дату испытаний космического танкера Orbit Fab

Американские разработчики из стартапа из Сан-Франциско вместе с национальной лабораторией CASIS назвали дату испытаний космического танкера Orbit Fab. К концу текущего года оборудование будет поднято на орбиту аппаратом SpaceX Dragon.

Разработчики назвали дату испытаний космического танкера Orbit Fab

Комплект состоит из двух малых спутников-танкеров класса cubesat, один из которых наполнят водой. Именно он наполнит «топливом» бак второго спутника. Первый опыт будет проведен внутри МКС.

По словам руководителя Orbit Fab Джереми Шиля, данный тест позволит оценить эффективность ключевых систем, в том числе клапаны и насосы, и проверить эффекты динамики жидкостей в невесомости. В случае, если запуск пройдет согласно графика, то второй этап испытаний пройдет в марте следующего года.

Уже после этого стартап станет запускать танкер на орбиту в конце 2019 года. Джереми Шиль отмечает, что на данный момент разработчики составляют список потенциальных инвесторов и клиентов.

Orbit Fab намерен стать лидером рынка, пока на орбите нет систем заправки спутников. В августе разработчики объявили о первом раунде инвестиций от венчурной компании Bolt. Теперь они ищут новых заинтересованных инвесторов.

Эксперты отмечают, что если бы спутники можно было дозаправлять на орбите, то это позволило бы увеличить полезную нагрузку. В данном направлении также работает компания SSL. Первый заправочный комплекс Restore-L должен появиться на орбите к 2020 году.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
США "пришли в ярость" из-за перехвата
Ученые назвали мощные свойства черного тмина
Александра Черно и Майя Донцова начали делить
Учёные определили степень влияния генов на
Басков расцеловал поклонницу прямо во время
PUBG и PES 2019 доступны бесплатно для
Разработчики назвали дату испытаний космического
Ученые приблизились к сложной квантовой
Ольга Рапунцель считает, что операторы «Дома-2»
Олег Газманов показал поклонникам фото
Астрономы заметили в космосе гигантский фонтан
Google: Поиск дает пиратским сайтам 19% трафика
Александра Артемова призналась, что ее муж
Ксения Собчак на ток-шоу с рэпером Бастой
Во Франции писатель Николя Матье стал лауреатом
В прессе появились снимки Николая Караченцова из
Специалисты назвали ягоду, которая спасает от
На видео попали выброшенные на свалку надгробия
Самолёт на морском дне у побережья Шотландии
Oppo выпустила самый быстрый портативный
Порошенко намерен обескровить Крым: Эксперт
Департамент образования Москвы и «Союзмультфильм»
Релизный трейлер The Walking Dead от студии
Эксперты объяснили преимущества штампованных
iPhone X загорелся во время зарядки через кабель
Эдгарду Запашному предстоит операция в Германии
Пищевого отравления детей в нашей столовой не
Магнитное поле объяснило температурную загадку
Мединский пригласил Путина на открытие Музея
Астронавтов «марсианской миссии» поселят в
Просмотреть все новости