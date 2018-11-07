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Ольга Рапунцель считает, что операторы «Дома-2» специально выставляют ее плохой матерью

Несколько дней назад в утреннем эфире телепроекта «Дом-2» зрителям показали сборы Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко в поликлинику на плановый осмотр Василисы у врача. Дело в том, что супруги вдруг начали скандалить, выясняя, кто же из них лучший родитель.

Началось все с того, что молодой отец решил покормить малышку, в то время как ее мама прихорашивалась у зеркала. Она посоветовала мужу дать дочери еще поиграть, однако тот напомнил ей, что по времени Василиса должна уже есть, выставив жену так, будто она никогда не кормила девочку, а потому не знает ее режима.

Ольга Рапунцель считает, что операторы «Дома-2» специально выставляют ее плохой матерью

Оля не стала акцентировать на этом внимание, а вместо этого решила реабилитироваться в глазах у публики, поинтересовавшись у Димы, правильно ли он приготовил кашу – так, как она учила или нет. Но и тут парень выставил супругу не самым лучшим образом.

«Там, где ты учила, я преподавал», - ответил он.

Ольга Рапунцель считает, что операторы «Дома-2» специально выставляют ее плохой матерью

После этого Рапунцель уже не стала молчать, заявив, что из-за таких ответов операторы вырежут из эфиров все то время, что она провела с Василисой и в очередной раз выставят ее плохой матерью. По ее словам, так происходило и когда в периметре была мама, которая утром забирала малышку, чтобы она могла отдохнуть.

Направляясь к выходу с Поляны, девушка продолжала сетовать на то, что камеры не снимают, как она каждую ночь встает по нескольку раз убаюкивать дочь? и как практически целый день проводит с ней время, а вот когда девочку берет на руки кто-то другой, это сразу идет в эфир.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:56

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