Ольга Рапунцель считает, что операторы «Дома-2» специально выставляют ее плохой матерью

«Там, где ты учила, я преподавал», - ответил он.





Началось все с того, что молодой отец решил покормить малышку, в то время как ее мама прихорашивалась у зеркала. Она посоветовала мужу дать дочери еще поиграть, однако тот напомнил ей, что по времени Василиса должна уже есть, выставив жену так, будто она никогда не кормила девочку, а потому не знает ее режима.Оля не стала акцентировать на этом внимание, а вместо этого решила реабилитироваться в глазах у публики, поинтересовавшись у Димы, правильно ли он приготовил кашу – так, как она учила или нет. Но и тут парень выставил супругу не самым лучшим образом.После этого Рапунцель уже не стала молчать, заявив, что из-за таких ответов операторы вырежут из эфиров все то время, что она провела с Василисой и в очередной раз выставят ее плохой матерью. По ее словам, так происходило и когда в периметре была мама, которая утром забирала малышку, чтобы она могла отдохнуть.Направляясь к выходу с Поляны, девушка продолжала сетовать на то, что камеры не снимают, как она каждую ночь встает по нескольку раз убаюкивать дочь? и как практически целый день проводит с ней время, а вот когда девочку берет на руки кто-то другой, это сразу идет в эфир.