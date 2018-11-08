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Певица Лолита Милявская показала видео из семейного архива с 8-месячной дочерью

Певица Лолита Милявская в Instagram поздравила свою дочь с прошедшим днём рождения и подарила ей видео-воспоминание. По словам певицы, воспоминания – самое ценное, что можно подарить человеку.

Певица Лолита Милявская показала видео из семейного архива с 8-месячной дочерью


Третьего ноября дочь Лолиты Милявской Ева отпраздновала своё двадцатилетие. Звезда не смогла лично поздравит свою любимицу, так как она учится на первом курсе университета в Варшаве. Именно поэтому Лолита разместила в своём блоге в Instagram видео из семейного архива, на котором Еве всего восемь месяцев. В комментарии к посту Милявская поздравила девочку с прошедшим днём рождения и отметила, что самый ценный подарок, который она может ей подарить – это воспоминания.

Известно, что отец Евы – третий муж Милявской Александр Цекало. Лолита души не чает в своей единственной дочери, но вынуждена была оставить её на воспитание своей маме, проживающей в Киеве, так как плотный гастрольный график не позволил бы ей заниматься воспитанием девочки. Раньше Лолита много раз предлагала маме переехать к ней в Москву, чтобы дочь была к ней ближе, и не нужно было для встреч со своим ребёнком постоянно летать в Киев. Но мама всегда отказывалась, так как не хотела покидать родной город.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 04:00

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