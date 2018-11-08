Певица Лолита Милявская показала видео из семейного архива с 8-месячной дочерью
Певица Лолита Милявская в Instagram поздравила свою дочь с прошедшим днём рождения и подарила ей видео-воспоминание. По словам певицы, воспоминания – самое ценное, что можно подарить человеку.
Третьего ноября дочь Лолиты Милявской Ева отпраздновала своё двадцатилетие. Звезда не смогла лично поздравит свою любимицу, так как она учится на первом курсе университета в Варшаве. Именно поэтому Лолита разместила в своём блоге в Instagram видео из семейного архива, на котором Еве всего восемь месяцев. В комментарии к посту Милявская поздравила девочку с прошедшим днём рождения и отметила, что самый ценный подарок, который она может ей подарить – это воспоминания.
Известно, что отец Евы – третий муж Милявской Александр Цекало. Лолита души не чает в своей единственной дочери, но вынуждена была оставить её на воспитание своей маме, проживающей в Киеве, так как плотный гастрольный график не позволил бы ей заниматься воспитанием девочки. Раньше Лолита много раз предлагала маме переехать к ней в Москву, чтобы дочь была к ней ближе, и не нужно было для встреч со своим ребёнком постоянно летать в Киев. Но мама всегда отказывалась, так как не хотела покидать родной город.
Третьего ноября дочь Лолиты Милявской Ева отпраздновала своё двадцатилетие. Звезда не смогла лично поздравит свою любимицу, так как она учится на первом курсе университета в Варшаве. Именно поэтому Лолита разместила в своём блоге в Instagram видео из семейного архива, на котором Еве всего восемь месяцев. В комментарии к посту Милявская поздравила девочку с прошедшим днём рождения и отметила, что самый ценный подарок, который она может ей подарить – это воспоминания.
Известно, что отец Евы – третий муж Милявской Александр Цекало. Лолита души не чает в своей единственной дочери, но вынуждена была оставить её на воспитание своей маме, проживающей в Киеве, так как плотный гастрольный график не позволил бы ей заниматься воспитанием девочки. Раньше Лолита много раз предлагала маме переехать к ней в Москву, чтобы дочь была к ней ближе, и не нужно было для встреч со своим ребёнком постоянно летать в Киев. Но мама всегда отказывалась, так как не хотела покидать родной город.