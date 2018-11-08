Певица Лолита Милявская показала видео из семейного архива с 8-месячной дочерью

Третьего ноября дочь Лолиты Милявской Ева отпраздновала своё двадцатилетие. Звезда не смогла лично поздравит свою любимицу, так как она учится на первом курсе университета в Варшаве. Именно поэтому Лолита разместила в своём блоге в Instagram видео из семейного архива, на котором Еве всего восемь месяцев. В комментарии к посту Милявская поздравила девочку с прошедшим днём рождения и отметила, что самый ценный подарок, который она может ей подарить – это воспоминания.Известно, что отец Евы – третий муж Милявской Александр Цекало. Лолита души не чает в своей единственной дочери, но вынуждена была оставить её на воспитание своей маме, проживающей в Киеве, так как плотный гастрольный график не позволил бы ей заниматься воспитанием девочки. Раньше Лолита много раз предлагала маме переехать к ней в Москву, чтобы дочь была к ней ближе, и не нужно было для встреч со своим ребёнком постоянно летать в Киев. Но мама всегда отказывалась, так как не хотела покидать родной город.