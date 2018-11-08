В России космическую погоду смогут предсказывать к 2025 году





По словам Олемского, с запуском других подобных центров российские астрономы смогут выйти на прогноз космической погоды — начиная от солнечной активности и заканчивая явлениями в атмосфере Земли. Подобные данные могут быть использованы во многих отраслях и ведомствах — начиная от Минобороны и МЧС до предприятий связи и энергетических компаний. В общей сложности планируется возведение в составе гелиофизического центра семи объектов, включая центр обработки данных. Стоимость одного центра составляет около 25 миллиардов рублей.Сергей Олемский отметил, что в связи с реорганизацией структуры Российской академии наук и ликвидацией Федерального агентства научных организаций сроки запуска первой очереди были сдвинуты. Теперь ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год, но уже в следующем году начнут работу оптические инструменты. В 2020 произойдет запуск радиогелиографа, состоящего из 256 элементов. На данный момент астрономы уже получили 2 млрд рублей на строительство центра и 300 млн на оптические инструменты.Гелиофизический центр будет состоять из солнечного телескопа-коронографа, диаметр главного зеркала которого составит 3 метра, многоволновой радиогелиограф, система радаров, интерферометры, спектрографы, фотометры, мезостратосферный лидар (дальномер оптического диапазона) с диаметром главного зеркала 2,6 метра и центр управления. Реализацией проекта занимается холдинг «Швабе» из госкорпорации «Ростех», который выиграл конкурс.