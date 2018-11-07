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Астрономы заметили в космосе гигантский фонтан

В космосе был замечен гигантский фонтан, сообщает портал Science Alert. Астрономы впервые выявили сверхмассивную черную дыру, формирующую замкнутый цикл из падающего и выбрасываемого холодного молекулярного газа.

Астрономы заметили в космосе гигантский фонтан

Такой необычный «фонтан» расположен в центральной части галактики, входящей в состав скопления Abell 2597, расположенного на удаление от Земли на 1 млрд световых лет. Молекулярный газ подтягивается гравитацией черной дыры, формируя аккреционный диск. Часть данного материала переходит к полюсам и выбрасывается в форме струй плазмы, скорость которых может сравниться со скоростью света.

Эти потоки простираются на расстояние в 30 тысяч световых лет. Спустя какое-то время материал падает в нитевидную туманность, питающую аккреционный диск, и доходит до 100 тысяч световых лет в диаметре, занимая практически весь центр галактики. Горячие струи немного охлаждаются, а газ конденсируется и формирует облака из молекул угарного газа. Последние устремляются к сверхмассивной черной дыре, после чего цикл повторяется заново.



 
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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:36

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