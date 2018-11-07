Астрономы заметили в космосе гигантский фонтан





Такой необычный «фонтан» расположен в центральной части галактики, входящей в состав скопления Abell 2597, расположенного на удаление от Земли на 1 млрд световых лет. Молекулярный газ подтягивается гравитацией черной дыры, формируя аккреционный диск. Часть данного материала переходит к полюсам и выбрасывается в форме струй плазмы, скорость которых может сравниться со скоростью света.Эти потоки простираются на расстояние в 30 тысяч световых лет. Спустя какое-то время материал падает в нитевидную туманность, питающую аккреционный диск, и доходит до 100 тысяч световых лет в диаметре, занимая практически весь центр галактики. Горячие струи немного охлаждаются, а газ конденсируется и формирует облака из молекул угарного газа. Последние устремляются к сверхмассивной черной дыре, после чего цикл повторяется заново.