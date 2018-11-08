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Роскошная версия Hyundai Creta дебютировала официально

Роскошная версия Hyundai Creta была презентована официально. Компания во время моторшоу в Сан-Паулу официально представила роскошную модификацию собственного бестселлера.

Роскошная версия Hyundai Creta дебютировала официально

При этом новая топовая комплектация авто с названием Creta Diamond смогла получить легкосплавные колёсные диски диаметром 19 дюймов, панорамную крышу с люком, а также переработанную оптику с использованием светодиодов, голубой пластиковый обвес и расширители колёсных арок. При этом аналогичный цвет использовался для покраски кузова паркетника. Помимо этого, окантовка решётки радиатора стала чёрной.

Интерьер кроссовера был отделан перфорированной бежевой кожей с коричневыми шильдиками. Штатная информразвлекательная система получила дополнение в виде двух планшетов, установленных в подголовниках кресел переднего ряда. Creta Diamond получила 2-литровый двигатель, генерирующий 156 «лошадей» при сгорании на бензине, а также 166 «лошадей» на этаноле. В качестве трансмиссии используется 6-диапазонная АКПП. Полный привод для этой новинки не предусмотрен. Роскошная Hyundai Creta на сегодня выпущена в одном экземпляре, однако возможно, что позднее новинка сможет появиться в продаже на рынке Бразилии.



 
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Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 02:00

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