Роскошная версия Hyundai Creta дебютировала официально





При этом новая топовая комплектация авто с названием Creta Diamond смогла получить легкосплавные колёсные диски диаметром 19 дюймов, панорамную крышу с люком, а также переработанную оптику с использованием светодиодов, голубой пластиковый обвес и расширители колёсных арок. При этом аналогичный цвет использовался для покраски кузова паркетника. Помимо этого, окантовка решётки радиатора стала чёрной.Интерьер кроссовера был отделан перфорированной бежевой кожей с коричневыми шильдиками. Штатная информразвлекательная система получила дополнение в виде двух планшетов, установленных в подголовниках кресел переднего ряда. Creta Diamond получила 2-литровый двигатель, генерирующий 156 «лошадей» при сгорании на бензине, а также 166 «лошадей» на этаноле. В качестве трансмиссии используется 6-диапазонная АКПП. Полный привод для этой новинки не предусмотрен. Роскошная Hyundai Creta на сегодня выпущена в одном экземпляре, однако возможно, что позднее новинка сможет появиться в продаже на рынке Бразилии.