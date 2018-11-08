Эксперты: Мировые продажи ноутбуков в четвертом квартале вырастут на 2,8%





Специалисты отмечают, что дефицит процессоров от Intel не нарушил рост рынка, который увеличился на 4,8%. Сокращение поставок составило 1% в годовом показателе. В количественном выражении продажи приблизились к отметки в 40 млн единиц ноутбуков. Рост во многом связан с новыми игровыми ноутбуками и хромбуками.Первым по продажам эксперты Digitimes Research называют НР. Второе место досталось Lenovo, а третье — Dell. Согласно прогнозам, по итогам квартала четвертое место достанется Apple, а пятое отойдет Acer.