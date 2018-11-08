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Эксперты: Мировые продажи ноутбуков в четвертом квартале вырастут на 2,8%

Эксперты IT-индустрии из компании Digitimes Research заявили, что мировые продажи ноутбуков в четвертом квартале текущего года вырастут на 2,8% и достигнут максимального показателя. Это связано с сезонным подъемом спроса и улучшением ситуации с поставками процессоров Intel.

Эксперты: Мировые продажи ноутбуков в четвертом квартале вырастут на 2,8%

Специалисты отмечают, что дефицит процессоров от Intel не нарушил рост рынка, который увеличился на 4,8%. Сокращение поставок составило 1% в годовом показателе. В количественном выражении продажи приблизились к отметки в 40 млн единиц ноутбуков. Рост во многом связан с новыми игровыми ноутбуками и хромбуками.

Первым по продажам эксперты Digitimes Research называют НР. Второе место досталось Lenovo, а третье — Dell. Согласно прогнозам, по итогам квартала четвертое место достанется Apple, а пятое отойдет Acer.



 
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Экономика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 01:00

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