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Ксения Собчак на ток-шоу с рэпером Бастой обсудила «достоинство» мужа Максима Виторгана

В очередной программе GazLive к рэперу Басте пришла Ксения Собчак.

Светская львица затронула немало популярных тем. Но один из вопросов очень был интересен всем. Речь пошла о «достоинстве» Максима Виторгана.

Ксения Собчак на ток-шоу с рэпером Бастой обсудила «достоинство» мужа Максима Виторгана

Кто-то из слушателей эфира спросил Собчак о пресловутых сантиметрах для мужчины, и девушка подошла к ответу очень разумно.

Ксения сказала, что не будет уподобляться Насте Ивлеевой в обсуждении вопроса об этих размерах. Собчак пошутила, что она женщина «пожилая», давно уже покинула большой секс и ушла на тренерскую работу.

Ксения Собчак на ток-шоу с рэпером Бастой обсудила «достоинство» мужа Максима Виторгана

Далее она вспомнила знаменитого доктора Зигмунда Фрейда, который использовал так называемую теорию замещения. В интерпретации журналистки, молодые люди, обделённые длиной от природы, компенсируют этот недостаток талантом, умом и деньгами.

«Если где-то меньше, то в другом месте должно быть больше», - говорит девушка.

А значит Ксения уверена, что если вы встретите богатого, умного или талантливого мужика, то, скорее всего, у него проблемы с сантиметрами.

Ксения Собчак на ток-шоу с рэпером Бастой обсудила «достоинство» мужа Максима Виторгана

Но длину «достоинства» своего мужа актера Максима Виторгана она обсуждать не стала. Ксюша сказала в шутку, что у умного, богатого и талантливого Максима, а плюс ко всему, удачно женившегося, этих сантиметров должно быть меньше необходимого.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:18

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