В России упали цены на популярные китайские смартфоны





В период 8-11 ноября включительно всем зарегистрированным пользователям станут доступны спецпредложения о покупке устройств брендов Honor и Huawei, по которым можно стать получателем скидки в размере до 6 тысяч рублей. Самой выгодной покупкой является Honor 9 Premium. Данная модель будет предлагаться со скидкой в 6 тысяч рублей. Для Huawei P20 Pro предусмотрено снижение стоимости в 5 тысяч рублей.Первый этап спецпредложения представляет собой секретный купон на получение скидки. Для этого требуется зарегистрировать собственный адрес электронной почты на спецстранице до 11 ноября включительно. Функционирование секретного купона распространяется на ключевые модели Honor и Huawei. Кроме того, все покупатели имеют возможность воспользоваться дополнительной акцией и получить скидку до 3 тысяч рублей с подарками во время приобретения планшетов китайского бренда.