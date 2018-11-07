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«Одноразовый» или «single-use» стало словом 2018 года по версии Collins Dictionary

«Одноразовый» либо «single-use» - слово 2018 год по версии издателей словаря Collins Dictionary. Эксперты пояснили это ростом частоты использования одноразовых предметов: бутылок, стаканов, подгузников, салфеток, которые теперь начали создавать угрозу для жизни на планете Земля.

«Одноразовый» или «single-use» стало словом 2018 года по версии Collins Dictionary

Появляющиеся в СМИ снимки плавающего в океане мусора – бутылок, соломинок, пакетов - привело к началу глобальной кампании по уменьшению использования пластика, указывается в сообщении специалистов издательства Collins Dictionary. Согласно их наблюдениям, частота употребления слова «одноразовый» прямо пропорциональна росту уровня информированности мирового сообщества о сложившейся проблеме. В течение последних 5 лет (с 2013 года), это слово употребляют в 4 раза чаще.

Выбор британских экспертов некоторые посчитают странным. При этом другими кандидатами на «слово года» по их версии стали «backstop» и «gammon». Первое представляет собой термин, применяемый для отметки юридических договоренностей относительно статуса границы между Ирландией и Северной Ирландией на случай отсутствия договора между Великобританией и ЕС относительно процесса Brexit. Второе - буквально можно перевести как «окорок», а применяется оно для описания мужчины средних лет с красным лицом и реакционным отношением к Brexit. Эти слова понятны для Великобритании, однако вряд ли могут претендовать на значительную частоту применения по всему миру.

Единственное слово, способное составить настоящую конкуренцию победителю – «MeToo». Соответствующий слоган в переводе значит «Я тоже» и является популярным хэштегом, используемым женщинами всего мира, решивших откровенно заявить о сексуальных домогательствах.



 
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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 22:00

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