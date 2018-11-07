На видео попали выброшенные на свалку надгробия Героев СССР
В Приморье на свалку выбросили надгробия Героев СССР, посвященные героям-пограничникам, погибшим в марте 1969 году в советско-китайском конфликте на Даманском острове. В Сети появилось видео выброшенных надгробий.
На надгробиях указаны фамилии начальника пограничной заставы Григорьева, старших лейтенантов Маньковского, Буйневича и Стрельникова, а также полковника Леонова. Отметим, что фамилии совпадают с теми, которые нанесены на мемориал с братской могилы Героев Даманского в городе Дальнереченске. Видеозапись вызвала бурную общественную реакцию и привлекла внимание властей.
На ситуацию уже отреагировал врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Он заявил, что надгробия перевезены к администрации района. Также виновные оказались наказаны.
Конфликт на острове Даманском произошел в марте 1969 года, когда на советских пограничников напали китайские военные. При столкновениях погибли 58 советских военнослужащих, еще 94 получили ранения. Китай засекретил потери. По некоторым данным, они составляют около 300 человек. После этого войска СССР и Китая были приведены в состояние боевой готовности. Переговоры по урегулированию ситуации длились до 1991 года, когда остров передали под юрисдикцию Пекину.
На надгробиях указаны фамилии начальника пограничной заставы Григорьева, старших лейтенантов Маньковского, Буйневича и Стрельникова, а также полковника Леонова. Отметим, что фамилии совпадают с теми, которые нанесены на мемориал с братской могилы Героев Даманского в городе Дальнереченске. Видеозапись вызвала бурную общественную реакцию и привлекла внимание властей.
На ситуацию уже отреагировал врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Он заявил, что надгробия перевезены к администрации района. Также виновные оказались наказаны.
Конфликт на острове Даманском произошел в марте 1969 года, когда на советских пограничников напали китайские военные. При столкновениях погибли 58 советских военнослужащих, еще 94 получили ранения. Китай засекретил потери. По некоторым данным, они составляют около 300 человек. После этого войска СССР и Китая были приведены в состояние боевой готовности. Переговоры по урегулированию ситуации длились до 1991 года, когда остров передали под юрисдикцию Пекину.
Происшествия
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:46