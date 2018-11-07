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Департамент образования Москвы и «Союзмультфильм» представят корпоративный проект

В Департаменте образования Москвы пройдет пресс-конференция, в работе которой примут участие сотрудники госкиностудии «Союзмультфильм» и ведущие эксперты образовательного ведомства. В ходе мероприятия участники презентуют корпоративный проект, разработанный специалистами-аниматорами мультипликационной студии для апробации в общеобразовательных учреждениях Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Mos.ru.
Департамент образования Москвы и «Союзмультфильм» представят корпоративный проект

В презентации проекта примут участие глава Городского методцентра при московском Департаменте образования Андрей Зинин, председатель Правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва, руководитель средней школы №2098 г. Москвы Надежда Перфилова, старший научный сотрудник ФИРО (РАНХиГС) Анастасия Прохорова, сценарист и автор игровой механики проекта «Простоквашино» Олег Огородник.

В ходе мероприятия эксперты поделятся нюансами создания и реализации образовательного проекта в московских школах, а также подведут итоги уникальной апробации. Представители СМИ смогут задать свои вопросы в режиме селектора главе столичного Департамента образования Исааку Калине.



 
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Культура
Добавил: Роман Сегодня, 17:31

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