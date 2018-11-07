Департамент образования Москвы и «Союзмультфильм» представят корпоративный проект





В презентации проекта примут участие глава Городского методцентра при московском Департаменте образования Андрей Зинин, председатель Правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва, руководитель средней школы №2098 г. Москвы Надежда Перфилова, старший научный сотрудник ФИРО (РАНХиГС) Анастасия Прохорова, сценарист и автор игровой механики проекта «Простоквашино» Олег Огородник.В ходе мероприятия эксперты поделятся нюансами создания и реализации образовательного проекта в московских школах, а также подведут итоги уникальной апробации. Представители СМИ смогут задать свои вопросы в режиме селектора главе столичного Департамента образования Исааку Калине.