Департамент образования Москвы и «Союзмультфильм» представят корпоративный проект
В Департаменте образования Москвы пройдет пресс-конференция, в работе которой примут участие сотрудники госкиностудии «Союзмультфильм» и ведущие эксперты образовательного ведомства. В ходе мероприятия участники презентуют корпоративный проект, разработанный специалистами-аниматорами мультипликационной студии для апробации в общеобразовательных учреждениях Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Mos.ru.
В презентации проекта примут участие глава Городского методцентра при московском Департаменте образования Андрей Зинин, председатель Правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва, руководитель средней школы №2098 г. Москвы Надежда Перфилова, старший научный сотрудник ФИРО (РАНХиГС) Анастасия Прохорова, сценарист и автор игровой механики проекта «Простоквашино» Олег Огородник.
В ходе мероприятия эксперты поделятся нюансами создания и реализации образовательного проекта в московских школах, а также подведут итоги уникальной апробации. Представители СМИ смогут задать свои вопросы в режиме селектора главе столичного Департамента образования Исааку Калине.
В презентации проекта примут участие глава Городского методцентра при московском Департаменте образования Андрей Зинин, председатель Правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва, руководитель средней школы №2098 г. Москвы Надежда Перфилова, старший научный сотрудник ФИРО (РАНХиГС) Анастасия Прохорова, сценарист и автор игровой механики проекта «Простоквашино» Олег Огородник.
В ходе мероприятия эксперты поделятся нюансами создания и реализации образовательного проекта в московских школах, а также подведут итоги уникальной апробации. Представители СМИ смогут задать свои вопросы в режиме селектора главе столичного Департамента образования Исааку Калине.
Культура
Добавил: Роман Сегодня, 17:31