Порошенко намерен обескровить Крым: Эксперт объяснил стремление Киева посадить в тюрьму россиян
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность для россиян за нарушение границы страны. Политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев объяснил стремление Киева посадить в тюрьму граждан России, тем, что Порошенко намерен обескровить Крым.
В комментарии порталу Nation-news Суздальцев заявил, что до этого вопрос о пересечении границы был нессиметричен. Москва не ограничивает россиян, пересекающих российско-украинскую границу, а Киев ввел подобные ограничения. Теперь россияне при пересечении украинской границы находятся на полулегальном положении. Если человек побывал в Крыму и приехал в Украину, то его могут арестовать. Это связано с желанием обескровить Крым. Также это еще одна демонстрация Западу, что Россия предатель и враг.
По словам Андрея Суздальцева, обнаружить нарушителя границы будет несложно, поскольку его данные будут в базах аэропортов и отелей. Согласно новому закону, за незаконное пересечение границы вне украинских пунктов пропуска, без удостоверения личности или с поддельными документами нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Также в документе оговорены правила посещения Крыма и народных республик на Донбассе.
В комментарии порталу Nation-news Суздальцев заявил, что до этого вопрос о пересечении границы был нессиметричен. Москва не ограничивает россиян, пересекающих российско-украинскую границу, а Киев ввел подобные ограничения. Теперь россияне при пересечении украинской границы находятся на полулегальном положении. Если человек побывал в Крыму и приехал в Украину, то его могут арестовать. Это связано с желанием обескровить Крым. Также это еще одна демонстрация Западу, что Россия предатель и враг.
По словам Андрея Суздальцева, обнаружить нарушителя границы будет несложно, поскольку его данные будут в базах аэропортов и отелей. Согласно новому закону, за незаконное пересечение границы вне украинских пунктов пропуска, без удостоверения личности или с поддельными документами нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Также в документе оговорены правила посещения Крыма и народных республик на Донбассе.
Политика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:34