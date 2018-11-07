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Oppo выпустила самый быстрый портативный аккумулятор Power Bank

Oppo представила самый быстрый в мире портативный аккумулятор. Китайский производитель назвал новинку в соответствии с прямым назначением девайса и указанием на изюминку в оформлении - Pikachu SuperVOOC Powerbank.

Oppo выпустила самый быстрый портативный аккумулятор Power Bank

Как выяснилось, причина этого в том, что жители Китая очень любят уникальные цветовые решения электроники. Новый внешний аккумулятор является первым и на сегодня единственным, который полностью поддерживает технологию быстрой зарядки SuperVOOC. Впервые её реализовали для телефона Find X, который поступил на полки магазинов летом 2018 года. Из разъемов портативная батарея получила обычный USB и более современный USB Type-C. Помимо этого, пользователь может заметить 4 светодиодных индикатора, которые показывают уровень заряда аккумулятора.

С помощью фирменной технологии SuperVOOC новый Power Bank может проводить зарядку смартфонов с мощностью до 50 Вт, а это увеличивает скорость зарядки на 200%. Компания-производитель сообщает, что в случае использования гаджета наряду с совместимыми электронными устройствами они смогут заряжаться от 0% до 40% за время в 10 минут. Соответственно, новинка может считаться наиболее быстрой портативной батареей в мире, поскольку по скорости у неё сегодня нет конкурентов. Основной минус этого изделия заключается в его излишне детском внешнем виде. Продажи новинки в фирменных магазинах Oppo на территории Китае начинаются сегодня, а заявленная стоимость устройства составляет $58.

Станет ли распространяться самый быстрый портативный аккумулятор SuperVOOC с нарисованным на нём покемоном Пикачу в России и других странах мира, пока остаётся неизвестным, однако в будущем на интернациональном рынке может появиться аналогичная батарея в классической расцветке: серой или черной.



 
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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:39

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