Экспертами составлен список стран с самой благополучной экологией





В десятке стран с самой благополучной экологией в основном оказались страны Европы, а также Новая Зеландия и Австралия. Самой экологически чистой оказалась Финляндия. За ней следуют Исландия, Эстония, Швеция и Норвегия. Самая неблагоприятная экологическая ситуация сложилась в Монголии, второе место у Афганистана и третье у Мьянмы.Россия в рейтинге оказалась почти в середине списка – на 48 месте. Самым грязным городом России признан Челябинск, за ним следует Екатеринбург. Третье и четвёртое место по степени загрязнённости экологии достались Москве и Санкт-Петербургу.