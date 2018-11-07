Экспертами составлен список стран с самой благополучной экологией
Эксперты сайта Numbeo представили ежегодный рейтинг экологически благополучных стран Pollution Index 2018 Mid-Year. Его составляют на основании данных о степени загрязнённости воды и воздуха. В рейтинге принимают участие 102 государства.
В десятке стран с самой благополучной экологией в основном оказались страны Европы, а также Новая Зеландия и Австралия. Самой экологически чистой оказалась Финляндия. За ней следуют Исландия, Эстония, Швеция и Норвегия. Самая неблагоприятная экологическая ситуация сложилась в Монголии, второе место у Афганистана и третье у Мьянмы.
Россия в рейтинге оказалась почти в середине списка – на 48 месте. Самым грязным городом России признан Челябинск, за ним следует Екатеринбург. Третье и четвёртое место по степени загрязнённости экологии достались Москве и Санкт-Петербургу.
В десятке стран с самой благополучной экологией в основном оказались страны Европы, а также Новая Зеландия и Австралия. Самой экологически чистой оказалась Финляндия. За ней следуют Исландия, Эстония, Швеция и Норвегия. Самая неблагоприятная экологическая ситуация сложилась в Монголии, второе место у Афганистана и третье у Мьянмы.
Россия в рейтинге оказалась почти в середине списка – на 48 месте. Самым грязным городом России признан Челябинск, за ним следует Екатеринбург. Третье и четвёртое место по степени загрязнённости экологии достались Москве и Санкт-Петербургу.
В мире
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 21:00