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iPhone X загорелся во время зарядки через кабель Apple

Пользователи форума Reddit сообщают, что смартфон IPhone X загорелся во время зарядки через оригинальный кабель Apple. Владелица устройства получила ожоги.

iPhone X загорелся во время зарядки через кабель Apple

По словам автора сообщения, инцидент произошел с его сестрой. Девушка поставила смартфон на зарядку и легла возле него спать. Отмечается, что пострадавшая не намерена подавать в суд на Apple, но считают, что были обязаны сообщить другим об опасности «яблочных» гаджетов также, как и устройства Samsung.

На форуме были опубликованы фотографии обгоревшего зарядного устройства и iPhone X. По мнению других пользователей, проблема состоит не в аккумулятора, а кабеле зарядки. Вероятнее всего он был сильно изношен, и из-за этого произошло короткое замыкание, что привело к возгоранию смартфона.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:22

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