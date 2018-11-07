iPhone X загорелся во время зарядки через кабель Apple





По словам автора сообщения, инцидент произошел с его сестрой. Девушка поставила смартфон на зарядку и легла возле него спать. Отмечается, что пострадавшая не намерена подавать в суд на Apple, но считают, что были обязаны сообщить другим об опасности «яблочных» гаджетов также, как и устройства Samsung.На форуме были опубликованы фотографии обгоревшего зарядного устройства и iPhone X. По мнению других пользователей, проблема состоит не в аккумулятора, а кабеле зарядки. Вероятнее всего он был сильно изношен, и из-за этого произошло короткое замыкание, что привело к возгоранию смартфона.