Пищевого отравления детей в нашей столовой не было – директор школы №1208





«То, что мы сегодня вызвали в нашу школу скорую помощь – это правда. На самом деле, в ходе занятий несколько учеников одновременно почувствовали недомогание. Как и полагается по правилам внешкольного распорядка, мы незамедлительно вызвали бригады скорой помощи. Прибывшие врачи определили у ребят симптомы острой респираторной вирусной инфекции, не более. Приезд медиков в нашу школу никак не связан с общественным питанием детей. В зависимости от тяжести симптомов, ученики отправились вместе с родителями либо в поликлинику, либо домой», – рассказала Лариса Малышева.о словам директора, на данный момент школа работает в штатном режиме. Перед очередными занятиями преподаватели напомнили детям правила поведения учащихся в случае ухудшения самочувствия.