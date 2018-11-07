Эксперты объяснили преимущества штампованных дисков над литыми в зимний сезон





Стальные несколько дешевле, однако выглядят некрасиво, из-за чего многие тратят средства на литые. Часть водителей каждый сезон переносят шины на одни и те же литые диски. При этом эксперты подчеркивают, что в холодный период автомобилю будет значительно комфортнее на стальных штампованных дисках. Они сообщают, что одной из причин является защита от грязи. Зимой улицы нередко посыпают песком либо химреагентами. У литых колесных дисков достаточно тонкие спицы, а вся может достаточно легко оседать на тормозных механизмах. Это существенно снижает ресурс дисковых и барабанных тормозов.Другой проблемой являются ледяные наросты, образующиеся на внутренней стороне литого обода. Это приводит к дисбалансу и вызывает вибрации авто на высоких скоростях. Для литых дисков противопоказано движение через глубокий снег, поскольку тепло от тормозной системы растапливает осадки, которые впоследствии с грязью и пылью цементируется на ободе. Спицы части легкосплавных дисков функционируют по аналогии с лопастями турбины, засасывая в арки мусор и снег. В итоге снежные наросты формируются на пружинах и отдельных элементах подвески, тогда как авто со стальными штампованными колесами подобные проблемы не страшны. Некоторые наросту могут быть обнаружены лишь на брызговиках.Из-за перепада температур на мойке покрытие литых дисков трескается и облазит. Привлекательный внешний таким образом теряется. У штампованных дисков подобной проблемы нет. Отдельно стоит упомянуть ремонтопригодность и прочность. Литые диски, в особенности недорогие модели, заметно более хрупкие, если сравнивать со стальными штампованными продуктами. Вдобавок, часть сплавов становятся еще более хрупкими при сильных морозах, поэтому небольшие ямки на высокой скорости способны вызвать порчу литого диска.Литые диски по большей части неремонтопригодны, даже невзирая на то, что большинство шиномонтажей готовы править их. Со стальными аналогами всё заметно проще, поскольку они могут выдерживать работу при температурах до -60 градусов, а поправить их можно при помощи кувалды.