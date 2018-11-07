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Учёные определили степень влияния генов на продолжительность жизни

Американские учёные в процессе своих последних исследований определили, какова степень влияния генов на продолжительность жизни человека. К большому удивлению экспертов оказалось, что долголетие с генетикой связано с очень маленькой долей вероятности.

Учёные определили степень влияния генов на продолжительность жизни

Специалисты изучили самое большое в мире генеалогическое древо, которое включает в себя информацию о более чем одном миллиарде жителей планеты. Также они проверили наборы мутаций в геномах нескольких миллионов человек и выяснили, что обычно продолжительность жизни супругов бывает близкой по своим значениям. Как правило, муж и жена, по сравнению с другими близкими родственниками, жили одинаковое количество лет. Другими словами на продолжительность жизни в большей степени оказывали влияние общие социальные факторы. Ранее этот феномен при изучении влияния генов не учитывался, поэтому генетический фактор сильно был преувеличен.

Генетики намерены продолжить свои исследования и определить, какие гены несут ответственность за продолжительность жизни человека. По словам экспертов, на долголетие человека больше влияет способ жизни – рацион, достаток, уровень стресса и другие факторы.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 20:00

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