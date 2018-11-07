Мединский пригласил Путина на открытие Музея военной формы





Мединский во время встречи отметил, что три года назад Путин обратил его внимание на старинную усадьбу в центре Москвы. В данном здании проживали офицеры, и родилась идея создать там Музей военной формы. Экспонаты будут представлять историю российского военного обмундирования — от кольчуги богатырей до современной формы спецназа ГРУ. «Каждый мальчишка, который придет туда, должен понимать, что служба в армии это не только престижно, но и красиво», - заявил министр.Также Мединский добавил, что когда французские коллеги узнали об идее создания подобного музея, то предложили привезти и показать образцы французской формы, в том числе и шпагу маршала Франции графа де Тревиля. Владимир Путин поблагодарил за приглашение и одобрил идею создания музея.Музей военной формы будет расположен на Большой Никитской улице в центре столицы.