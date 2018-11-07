Олег Газманов показал поклонникам фото повзрослевшего сына

Под публикацией певец написал, что они с сыном в последнее время видятся довольно часто и к Старому Новому году порадуют зрителей новым совместным роликом. Данная публикация в течение считанных минут набрала около четырёх тысяч лайков пользователей.Напомним, что ранее стало известно о награждении Родиона Газманова медалью за участие в военной операции в Сирии. Некоторые подписчики Instagram подвергли молодого певца критике за полученную от Минобороны РФ награду. Его награждение вызвало у поклонников звездного семейства противоречивые чувства. Конечно, полететь с концертом в страну, в которой идут реальные военные действия, считается достойным поступком. Но стоит ли он подобной награды, многие не знают, а хейтеры язвительно сомневаются.