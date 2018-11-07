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Олег Газманов показал поклонникам фото повзрослевшего сына

Недавно певец Олег Газманов показал фото своего повзрослевшего сына Родиона. Поклонники отмечают, что Родион очень похож на отца.

Олег Газманов показал поклонникам фото повзрослевшего сына

Под публикацией певец написал, что они с сыном в последнее время видятся довольно часто и к Старому Новому году порадуют зрителей новым совместным роликом. Данная публикация в течение считанных минут набрала около четырёх тысяч лайков пользователей.

Напомним, что ранее стало известно о награждении Родиона Газманова медалью за участие в военной операции в Сирии. Некоторые подписчики Instagram подвергли молодого певца критике за полученную от Минобороны РФ награду. Его награждение вызвало у поклонников звездного семейства противоречивые чувства. Конечно, полететь с концертом в страну, в которой идут реальные военные действия, считается достойным поступком. Но стоит ли он подобной награды, многие не знают, а хейтеры язвительно сомневаются.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:45

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