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Надежда Савченко собралась в президенты Украины

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, пребывающая в СИЗО по обвинению в подготовке госпереворота, намерена принимать участие в президентских выборах 2019 года. Соответствующую информацию предоставила её сестра во время общения с журналистами.

Надежда Савченко собралась в президенты Украины

«Для неё это стало делом принципа. Если Надежда зарегистрирует собственную кандидатуру на позицию президента, то после этого ей даже какой-то иммунитет предоставят», — отметила Вера Савченко.

Она сообщила, что средства на проведение избирательной кампании вместе с сестрой станут собирать посредством «Общественно-политической платформы». Сестра Надежды Саченко выразила уверенность в получении помощи от украинских инвесторов, пострадавших вследствие коррупции. Сестра Савченко сознаётся, что на сегодня им не спешат предоставлять финансирование.

«Вижу, что всё налажено у представителей парламентских политических сил. Они многие годы друг с другом знакомы, крестили детей, женились и разводились. В общей политической семье порядок, поэтому разве нужна такой семье Надежда, которая будет говорить: "Вы все отбросы, убирайтесь отсюда!"?» - отмечает Вера Савченко.

Напомним, что депутата Верховной Рады задержали работники СБУ 22 марта 2018 года. Она подозревается в попытке совершения госпереворота и подготовке к совершению убийства высших должностных лиц страны, включая украинского президента Петра Порошенко. По прошествии месяца с того момента суд арестовал её на 2 месяца без права на внесения залога, после чего неоднократно продлевал арест.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:36

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