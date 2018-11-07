Надежда Савченко собралась в президенты Украины





, — отметила Вера Савченко.Она сообщила, что средства на проведение избирательной кампании вместе с сестрой станут собирать посредством «Общественно-политической платформы». Сестра Надежды Саченко выразила уверенность в получении помощи от украинских инвесторов, пострадавших вследствие коррупции. Сестра Савченко сознаётся, что на сегодня им не спешат предоставлять финансирование.- отмечает Вера Савченко.Напомним, что депутата Верховной Рады задержали работники СБУ 22 марта 2018 года. Она подозревается в попытке совершения госпереворота и подготовке к совершению убийства высших должностных лиц страны, включая украинского президента Петра Порошенко. По прошествии месяца с того момента суд арестовал её на 2 месяца без права на внесения залога, после чего неоднократно продлевал арест.