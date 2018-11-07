Надежда Савченко собралась в президенты Украины
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, пребывающая в СИЗО по обвинению в подготовке госпереворота, намерена принимать участие в президентских выборах 2019 года. Соответствующую информацию предоставила её сестра во время общения с журналистами.
«Для неё это стало делом принципа. Если Надежда зарегистрирует собственную кандидатуру на позицию президента, то после этого ей даже какой-то иммунитет предоставят», — отметила Вера Савченко.
Она сообщила, что средства на проведение избирательной кампании вместе с сестрой станут собирать посредством «Общественно-политической платформы». Сестра Надежды Саченко выразила уверенность в получении помощи от украинских инвесторов, пострадавших вследствие коррупции. Сестра Савченко сознаётся, что на сегодня им не спешат предоставлять финансирование.
«Вижу, что всё налажено у представителей парламентских политических сил. Они многие годы друг с другом знакомы, крестили детей, женились и разводились. В общей политической семье порядок, поэтому разве нужна такой семье Надежда, которая будет говорить: "Вы все отбросы, убирайтесь отсюда!"?» - отмечает Вера Савченко.
Напомним, что депутата Верховной Рады задержали работники СБУ 22 марта 2018 года. Она подозревается в попытке совершения госпереворота и подготовке к совершению убийства высших должностных лиц страны, включая украинского президента Петра Порошенко. По прошествии месяца с того момента суд арестовал её на 2 месяца без права на внесения залога, после чего неоднократно продлевал арест.
«Для неё это стало делом принципа. Если Надежда зарегистрирует собственную кандидатуру на позицию президента, то после этого ей даже какой-то иммунитет предоставят», — отметила Вера Савченко.
Она сообщила, что средства на проведение избирательной кампании вместе с сестрой станут собирать посредством «Общественно-политической платформы». Сестра Надежды Саченко выразила уверенность в получении помощи от украинских инвесторов, пострадавших вследствие коррупции. Сестра Савченко сознаётся, что на сегодня им не спешат предоставлять финансирование.
«Вижу, что всё налажено у представителей парламентских политических сил. Они многие годы друг с другом знакомы, крестили детей, женились и разводились. В общей политической семье порядок, поэтому разве нужна такой семье Надежда, которая будет говорить: "Вы все отбросы, убирайтесь отсюда!"?» - отмечает Вера Савченко.
Напомним, что депутата Верховной Рады задержали работники СБУ 22 марта 2018 года. Она подозревается в попытке совершения госпереворота и подготовке к совершению убийства высших должностных лиц страны, включая украинского президента Петра Порошенко. По прошествии месяца с того момента суд арестовал её на 2 месяца без права на внесения залога, после чего неоднократно продлевал арест.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:36