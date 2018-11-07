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Фотографии Ольги Бузовой без фотошопа «взорвали» Сеть

В социальные сети попали снимки поющей телеведущей Ольги Бузовой без фотошопа.

На данный момент преданные поклонники Ольги Бузовой практически в один голос говорят о том, что у телезнаменитости есть второй подбородок и бесчисленное количество прыщей на лице.

Фотографии Ольги Бузовой без фотошопа «взорвали» Сеть

Нужно сказать, что появившиеся в Сети фотографии ужаснули не только верных фанатов Ольги, но и ее многочисленных недоброжелателей. Впрочем, больше всего внешность Бузовой шокировала тех почитателей ее творчества, которым ранее посчастливилось лично увидеться с телеведущей реалити-шоу «Дом-2».

Сейчас интернет-пользователи во всеуслышание продолжают повторять, что Ольга Бузова в реальной жизни мало чем отличается от обычных девушек, у которых имеются проблемы с кожей, а также со вторым подбородком, демонстрирующим лишний вес у исполнительницы.

«Это кто? Бузова? Не ожидала такое увидеть! Я же ее вот на концерте видела, она совершенно другая была. Теперь понятно, что фотошоп и косметика делает свое дело!», «Бузова, Бузова, а оказывается ты ничем не отличаешься от простушек, которых в столице можно встретить на каждом шагу! А эти прыщи и второй подбородок это вообще кошмар!» - продолжают писать злопыхатели Ольги Бузовой в Сети
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Фотографии Ольги Бузовой без фотошопа «взорвали» Сеть

К слову, и в этот раз за Ольгу поспешили заступиться ее поклонники. Многие из них решили указать на то, что опубликованные в Интернете фотографии Бузовой без фотошопа являются очередными проделками антифанатов их любимицы, которые только и думают о том, как бы высмеять поющую телеведущую перед всеми.

«Не стоит верить в то, что эти фотографии сами не являются фотошопом! Хейтерам только дай волю, они готовы на что угодно, чтобы унизить и в очередной раз высмеять человека!» - подчеркнула одна из поклонниц Ольги Бузовой.

Не так давно фанаты телезнаменитости начали обращать внимание на то, что у Оли довольно часто в последнее время резко меняется настроение, отекают ноги и заметно увеличился живот. Это и стало причиной того, что в Сети поговаривают о возможной беременности Бузовой, которую она по-прежнему пытается скрывать.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:29

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