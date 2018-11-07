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Во Франции писатель Николя Матье стал лауреатом Гонкуровской премии

Николя Матье получил Гонкуровскую премию. Работа писателя «Дети после них» была признана лучшим франкоязычным литературным произведением 2018 года.

Во Франции писатель Николя Матье стал лауреатом Гонкуровской премии

В произведении описываются события 1992 года. Рецензенты сообщили, что в книге определяющей темой стала первая любовь. Гонкуровская премия вручается во Франции, начиная с 1903 года. Все лауреаты определяются в рамках торжественного обеда десятью писателями и критиками.

Лауреатами были в разное время становились Марсель Пруст, Морис Дрюон, Патрик Модиано и многие другие известные французские писатели. Получить награду возможно лишь один раз в жизни. Премия по материальной части составляет всего €10, однако её присуждение существенно способствует коммерческому успеху получившей награду книги.



 
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Культура
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:15

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