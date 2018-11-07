Во Франции писатель Николя Матье стал лауреатом Гонкуровской премии





В произведении описываются события 1992 года. Рецензенты сообщили, что в книге определяющей темой стала первая любовь. Гонкуровская премия вручается во Франции, начиная с 1903 года. Все лауреаты определяются в рамках торжественного обеда десятью писателями и критиками.Лауреатами были в разное время становились Марсель Пруст, Морис Дрюон, Патрик Модиано и многие другие известные французские писатели. Получить награду возможно лишь один раз в жизни. Премия по материальной части составляет всего €10, однако её присуждение существенно способствует коммерческому успеху получившей награду книги.