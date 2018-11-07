Для служб спасения разработан пикап на базе Nissan Frontier (Navara)





К числу основных внешних отличий относятся более прочные покрышки, а также автомобиль Nissan Frontier оснащён шноркелями и другими ёмкостями, в которых можно перевозить приспособления, предназначенные для спасения людей. Авторы проекта предполагают, что в дальнейшем такой пикап можно будет применять в любых уголках мира, где требуется спасательная техника.Прототип Nissan Frontier Sentinel разработчики окрасили в синий цвет, но в салоне автомобиля прослеживаются и жёлтые оттенки. Кузов пикапа в качестве усиления получил дополнительную дугу, а также он имеет платформу, предназначенную для приземления или запуска поисковых дронов.