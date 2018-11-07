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Для служб спасения разработан пикап на базе Nissan Frontier (Navara)

В бразильском офисе автоконцерна Nissan была разработана уникальная модификация пикапа Frontier, который в России больше известен под названием Navara. Автомобиль в дальнейшем можно будет использовать в службах спасения.

Для служб спасения разработан пикап на базе Nissan Frontier (Navara)

К числу основных внешних отличий относятся более прочные покрышки, а также автомобиль Nissan Frontier оснащён шноркелями и другими ёмкостями, в которых можно перевозить приспособления, предназначенные для спасения людей. Авторы проекта предполагают, что в дальнейшем такой пикап можно будет применять в любых уголках мира, где требуется спасательная техника.

Прототип Nissan Frontier Sentinel разработчики окрасили в синий цвет, но в салоне автомобиля прослеживаются и жёлтые оттенки. Кузов пикапа в качестве усиления получил дополнительную дугу, а также он имеет платформу, предназначенную для приземления или запуска поисковых дронов.



 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 16:35

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